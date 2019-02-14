2019-02-14T15:02:59+03:00
Досуг

Фильм «Мадонна» - блистательная премьера в кинотеатре «Ленинград Центра»

В стиле закрытой вечеринки артистов пройдет премьера фильма Мадонна» 25 февраля, на три дня раньше мировой премьеры картины
Степан СТЕПАНОВ
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«Мадонна: Рождение легенды» американский музыкально-биографический документальный фильм режиссёра и сценариста Гая Гуидо.«Мадонна: Рождение легенды» американский музыкально-биографический документальный фильм режиссёра и сценариста Гая Гуидо.
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Белый бар, оформленный в стиле гримерки, заполнят почитатели неоспоримого таланта звезды, а артисты «Ленинград Центра» устроят баттл в стиле Vogue и исполнят песни, слова которых все знают наизусть. Непременным атрибутом вчера станут: дресс-код эпохи юной Луизы Чиконе и ее любимый коктейль на гранатовом соке. До начала фильма гостей ждет небольшой экскурс в тему влияния Мадонны на общемировые тренды с шоу-бизнесе и моде.

«Мадонна: Рождение легенды» американский музыкально-биографический документальный фильм режиссёра и сценариста Гая Гуидо, рассказывающий откровенную историю о жизни и карьере культовой певицы Мадонны.

В центре внимания находятся ранние годы и начальный этап карьеры певицы Луизы Чикконе, ныне известной всему миру под псевдонимом Мадонна. В конце 1970-х годов будущая суперзвезда работала танцовщицей в Нью-Йорке и параллельно пела в составе своей первой группы, The Breakfast Club. Так Луиза постепенно шла к своему первому сольному контракту со звукозаписывающим лейблом, который затем привёл её к оглушительной славе.

Режиссер – Гай Гуидо

В ролях: Дениза Юхос, Оскар Павел, Джордан Лёвенштайн

Жанр: байопик

Продолжительность: 105 мин

Сбор гостей в 18:30

Начало фильма в 20:00

ИСТОЧНИК KP.RU

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