Чемпионка мира по рок-н-роллу три часа просидела в своем авто на эвакуаторе

В неприятную автомобильную историю попала 26-летняя спортсменка из Петербурга Наталия Мухина. Женщине пришлось три часа просидеть на эвакуаторе, в салоне собственного авто, чтобы вернуть его обратно. По крайней мере, такова версия автоледи.

ОТЧАЯННЫЙ ПОСТУПОК

Наталия Мухина – выпускница Университета олимпийского резерва имени Лесгафта, чемпионка мира 2009 года и многократная чемпионка России в различных дисциплинах акробатического рок-н-ролла. Сейчас мастер спорта сама готовит юных танцоров к соревнованиям в спортивной школе на Васильевском.

12 февраля чемпионка припарковала свой «Хюндай» с баранкой цвета леопарда, а когда вернулась, увидела, что иномарка стоит на эвакуаторе.

– Сотрудники ГИБДД пытались эвакуировать мой автомобиль, но я вовремя успела подойти, – рассказывает Наталия. – Попросила инспектора его вернуть, на что он ответил отказом. Были нарушены мои права как гражданина Российской Федерации. И я приняла отчаянный поступок: забравшись на эвакуатор, я залезла в машину.

По словам Наталии, полицейский вел себя корректно, пытался объяснить, что автомобилистка неправа. Но и Наталия была неуклонна, ведь она действительно имеет право вернуть машину на землю до того, как эвакуатор тронулся.

– В своем автомобиле на эвакуаторе просидела три часа, – поясняет женщина. – Только после этого сотрудник ГИБДД спустил машину.

ЗАКОНЧИЛОСЬ БЛАГОПОЛУЧНО

В ГИБДД «Комсомолке» сообщили, что три часа на эвакуаторе – не рекорд: несколько лет назад один водитель «просидел на эвакуаторе больше суток».

– Если машина загружена, но эвакуатор не уехал, а хозяин предъявил документы, что автомобиль его, машину обязаны отдать, – пояснили в УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти. – Почему в данном случае не отдали? Может, эвакуатор уже тронулся. Может, не было документов на автомобиль или они находились в машине. А, может, кто-то не исполнил свои обязанности.

Женщина уверена: были нарушены ее гражданские праваФото: СОЦСЕТИ

По словам председателя петербургского отделения Федерации автовладельцев России Дмитрия Можегова, если эвакуатор начал движение, официально предпринять ничего нельзя.

– Но неофициально Россия – страна возможностей, – отмечает специалист. – Практика показывает, что, если заинтересованность есть и у сотрудника ГИБДД, и у эвакуаторщика, то машину даже не увозят: грузят и ждут. Эвакуация – дело выгодное, но, к сожалению, не в части пополнения бюджета.

Сценарий, который загнал автомобилистку на эвакуатор, по мнению эксперта, мог быть следующим.

– У эвакуаторщика есть план по вывозу автомобилей, и, если он горит, будут увозить быстро и, увы, даже не оформляя, – объясняет Можегов. – В любом случае, советую носить документы с собой, не лезть на эвакуатор и внимательно смотреть, где паркуетесь: часто бывает так, что знаки исчезают – машины появляются, а через несколько часов все становится наоборот.

Наталия говорит, что для нее все закончилось благополучно. В ГИБДД добавляют, что нарушительницу отпустили с ее авто и административным штрафом в пять тысяч рублей: спортсменка припарковалась на месте для инвалидов.