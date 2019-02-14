Совет да любовь: 14 февраля в Петербурге расписались 243 пары

Зима – вовсе не повод откладывать свадьбу. Тем более что самый романтичный праздник как раз приходится на февраль. Так решили 243 петербургские пары и решили вступить в брак в День всех влюбленных. Именно столько заявлений подали на 14 февраля в Северной столице. Такую информацию предоставили «КП-Петербург» в Комитете по делам записи актов гражданского состояния.

Впрочем, длинных очередей в ЗАГСах Петербурга в День Святого Валентина не наблюдается. В «красивую дату» больше, чем возможно, расписать женихов и невест все равно не смогут, объяснили работники. Во Дворце бракосочетаний на Английской набережной 14 февраля идет размеренно и спокойно. Среди тех, кто в этот день решил создать семью, оказались Денис и Анна Кушинские.

– Мы долго выбирали дату. Обычно все думают над летними числами. Но мы хотели что-то символическое. И чтобы жених не забыл дату свадьбы, – смеется невеста.

К выбору даты пара, конечно, подошла заранее. Правда, «драться» за 14 февраля не пришлось – места еще были.

Среди тех, кто вступил в брак 14 февраля 2019 года, оказались Денис и Анна.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Мы решили, что поженимся в День всех влюбленных где-то за полгода, – рассказал жених.

Самые популярные месяцы для свадеб – это июль, август и сентябрь. А уже в начале этого года перед Дворцом бракосочетания выстроилась огромная очередь из желающих подать заявление. Напомним, что 15 января сотни петербургских пар стойко выдержали ожидание на улице. Чтобы выразить свое желание стать мужем и женой, многие даже занимали место в очереди с ночи.