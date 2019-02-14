Атмосфера в норме: За год в Петербурге понизилось количество диоксида азота и сульфатов

Хорошие новости. За последние пять лет воздух в Петербурге стал заметно чище. К такому выводу пришли сотрудники Центра мониторинга окружающей среды по Северо-Западу после очередных исследований.

Специалисты рассказали, что постоянно контролируют ситуацию в городе на Неве. Уровень загрязнений проверяют сразу девять стационарных постов, расположенных в восьми районах города. Причем пробы берут три-четыре раза в день.

- Атмосфера исследуется на наличие 24 примесей - основных загрязняющих и специфических веществ, - рассказывает начальник Центра мониторинга окружающей среды по Северо-Западу Анастасия Луковская. - К последним относятся сероводород, аммиак, формальдегид, тяжелые металлы.

Если ориентироваться на принятую классификацию, в Северной столице низкий уровень загрязнений. Такие показатели сотрудников центра очень радуют, ведь еще несколько лет назад ситуация была куда плачевнее.

- В 2014-м и 2015-м уровень характеризовался как высокий, а 2016-м и 2017-м - как повышенный, - уточняет Анастасия Луковская. - По сравнению с предыдущим годом в Петербурге понизилось количество диоксида серы, диоксида азота, сульфатов и ароматических углеводородов.

Также она рассказала, что сейчас труднее всего горожанам дышится в Центральном районе Петербурга. За последний год в этой части города воздух стал грязнее.

- В центре уровень считается повышенным. Мониторинговый пост расположен на Инженерной улице недалеко от Невского проспекта, - говорит Луковская. - Спешу успокоить: во всех остальных районах ситуация лучше.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что с той цистерной, которая отравила полгорода в начале февраля

Десять дней назад петербуржцев испугал сильный запах газа. Сначала тревожный аромат окутал Васильевский остров. Затем запах газа почувствовали в Петроградском, Выборгском и Приморском районах. Позднее выяснилось, что источником была цистерна с этилмеркаптаном - ароматической добавкой. В Комитете по природопользованию напомнили, что расследование этого дела продолжается.

- Чтобы мы могли почувствовать запах, на тысячу метров природного газа добавляется 16 граммов этого вещества. Из бочки вылилось порядка 50 литров. Представляете, какой это объем! - поделился с «Комсомольской правдой» заместитель председателя по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности Александр Кучаев. - В настоящий момент запах остался только локально. Место обработали щелочью, сверху стоит палатка, натянут полиэтилен. Большую часть этого вещества мы собрали и вывезли. Взяли пробы почвы и скоро будут результаты. Однако точно известно, что сам газ для человека безопасен.

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Куда жаловаться?

Если вас беспокоит качество воздуха в вашем районе, можно обратиться в Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, написав официальное письмо на имя председателя комитета. Адрес: 191123, Санкт-Петербург, улица Чайковского, 20, литера В.

Также можно разместить обращение в разделе «Интернет-приемная» на Едином портале обращений граждан. Информацию о ходе рассмотрения можно получить по телефону 8 (812) 417-59-07.