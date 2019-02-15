«ВКонтакте» извинились за безграмотных «троллей», взломавших соцсеть

Вечером, 14 февраля, на страницах сообществ в социальной сети «ВКонтакте» стали появляться странные сообщения, призывающие пользователей удалить свои аккаунты, завести новые, а лучше вообще перейти пользоваться другими сетями и мессенджерами. В интернете началась паника: кто-то взломал сообщества, узнал все пароли и теперь личные данные людей не защищены. Однако, как заверили в службе поддержки соцсети, ситуация находится под контролем и все данные находятся в безопасности.

- Уязвимость была полностью закрыта в течение 20 минут, удалять нежелательные публикации мы начали в течение первой минуты после обнаружения уязвимости. Пользовательские данные и пароли находятся в безопасности, личные страницы и сообщества не были взломаны, - пояснила пресс-служба «ВКонтакте».

Все сообщения из рода «Все менъшепричын аставатъся ВК» (орфография сохранена), уже удалены. Администрация соцсети извинилась за то, что пользователи столкнулись с возможными неудобствами. Кем же были эти «тролли», которые пытались переполошить людей в сети, пока что не сообщается.

Сейчас программисты сайта занимаются обновлением, для того, чтобы предотвратить повтор такой ситуации в будущем.