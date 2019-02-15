2019-02-15T10:05:49+03:00
Общество

«ВКонтакте» извинились за безграмотных «троллей», взломавших соцсеть

Накануне от имени администрации социальной сети пользователям приходили странные сообщения
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Администрация соцсети заверила, что все пароли и личные данные пользователей находятся в безопасностиАдминистрация соцсети заверила, что все пароли и личные данные пользователей находятся в безопасностиФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Вечером, 14 февраля, на страницах сообществ в социальной сети «ВКонтакте» стали появляться странные сообщения, призывающие пользователей удалить свои аккаунты, завести новые, а лучше вообще перейти пользоваться другими сетями и мессенджерами. В интернете началась паника: кто-то взломал сообщества, узнал все пароли и теперь личные данные людей не защищены. Однако, как заверили в службе поддержки соцсети, ситуация находится под контролем и все данные находятся в безопасности.

- Уязвимость была полностью закрыта в течение 20 минут, удалять нежелательные публикации мы начали в течение первой минуты после обнаружения уязвимости. Пользовательские данные и пароли находятся в безопасности, личные страницы и сообщества не были взломаны, - пояснила пресс-служба «ВКонтакте».

Все сообщения из рода «Все менъшепричын аставатъся ВК» (орфография сохранена), уже удалены. Администрация соцсети извинилась за то, что пользователи столкнулись с возможными неудобствами. Кем же были эти «тролли», которые пытались переполошить людей в сети, пока что не сообщается.

Сейчас программисты сайта занимаются обновлением, для того, чтобы предотвратить повтор такой ситуации в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Полиция возбудила дело в отношении мамочки из Петербурга, которая набросилась на женщину с ножом из-за родительского чатика
На ЗСД заработали камеры, фиксирующие нарушения правил и превышение скорости
На КАД в районе Вантового моста дотла сгорела фура
В Невском районе Петербурга машины затопило холодной водой из трубы
В пятницу, 15 февраля, в Петербурге подует сильный ветер
Мать с дочкой-школьницей и их знакомая погибли при пожаре в частном доме в Ленобласти
Петербургских чиновников обязали быстрее отвечать на вопросы омбудсмена
32 дома в Купчино остались с еле теплыми батареями до утра пятницы
В Ленобласти в лобовом ДТП с УАЗом пострадала целая семья
Снегоуборщик снес чугунный столб у памятника Кутузову
Чемпион Европы Андрей Кириленко встретился с юными баскетболистами в Петербурге
Стала известна дата прощания с Сергеем Захаровым
На Московском проспекте маршрутка врезалась в автобус
Петербуржец, который избивал и насиловал малолетнюю дочь, сядет на 17 лет
У Свердловской набережной в Неве заметили пятна разлитой нефти
МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра
Александр Беглов выразил соболезнования по поводу смерти Сергея Захарова
Прокуратура отчитала психиатрическую больницу Петербурга за торговлю бахилами
Движение по Невскому проспекту ограничат из-за крестного хода