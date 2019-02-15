В Петербурге объявлена эпидемия гриппа

С пятницы, 15 февраля, в Петербурге официально объявили эпидемию гриппа. На прошлой неделе, с 4 по 10 февраля, количество петербуржцев, которых сразили острые респираторные заболевания значительно увеличилось. По данным Роспотребнадзора, суммарная заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 28,9 процентов. Больше всего болеют дети. Из всех пораженных инфекцией, на них приходится более 59 процентов.

- Увеличилось число больных с тяжелой формой заболевания, которым требуется госпитализация, - сообщила в своем постановлении руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты населения Наталия Башкетова.

Больше всего гриппу и ОРВИ подвержены взрослые и дети от 3 до 14 лет. Напомним, что в среду, 13 февраля, на 7 дней был объявлен карантин в 53 классах 24 школ и в 42 группах 35 детских садов Петербурга.

В связи с эпидемией в Петербурге предпринимают меры: в медучреждения поставляют лекарства, особое внимание уделяют беременным женщинам, объявляют карантины в школах.