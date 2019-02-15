2019-02-15T11:19:35+03:00
Здоровье

В Петербурге объявлена эпидемия гриппа

В городе усилили мероприятия по профилактике заболеваний
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге началась эпидемия гриппа и ОРВИВ Петербурге началась эпидемия гриппа и ОРВИФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

С пятницы, 15 февраля, в Петербурге официально объявили эпидемию гриппа. На прошлой неделе, с 4 по 10 февраля, количество петербуржцев, которых сразили острые респираторные заболевания значительно увеличилось. По данным Роспотребнадзора, суммарная заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 28,9 процентов. Больше всего болеют дети. Из всех пораженных инфекцией, на них приходится более 59 процентов.

- Увеличилось число больных с тяжелой формой заболевания, которым требуется госпитализация, - сообщила в своем постановлении руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты населения Наталия Башкетова.

Больше всего гриппу и ОРВИ подвержены взрослые и дети от 3 до 14 лет. Напомним, что в среду, 13 февраля, на 7 дней был объявлен карантин в 53 классах 24 школ и в 42 группах 35 детских садов Петербурга.

В связи с эпидемией в Петербурге предпринимают меры: в медучреждения поставляют лекарства, особое внимание уделяют беременным женщинам, объявляют карантины в школах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Беглов назначил Мовчана и Мейксина новыми советниками
Полиция возбудила дело в отношении мамочки из Петербурга, которая набросилась на женщину с ножом из-за родительского чатика
На ЗСД заработали камеры, фиксирующие нарушения правил и превышение скорости
На КАД в районе Вантового моста дотла сгорела фура
В Невском районе Петербурга машины затопило холодной водой из трубы
В пятницу, 15 февраля, в Петербурге подует сильный ветер
Мать с дочкой-школьницей и их знакомая погибли при пожаре в частном доме в Ленобласти
Петербургских чиновников обязали быстрее отвечать на вопросы омбудсмена
32 дома в Купчино остались с еле теплыми батареями до утра пятницы
В Ленобласти в лобовом ДТП с УАЗом пострадала целая семья
Снегоуборщик снес чугунный столб у памятника Кутузову
Чемпион Европы Андрей Кириленко встретился с юными баскетболистами в Петербурге
Стала известна дата прощания с Сергеем Захаровым
На Московском проспекте маршрутка врезалась в автобус
Петербуржец, который избивал и насиловал малолетнюю дочь, сядет на 17 лет
У Свердловской набережной в Неве заметили пятна разлитой нефти
МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра
Александр Беглов выразил соболезнования по поводу смерти Сергея Захарова
Прокуратура отчитала психиатрическую больницу Петербурга за торговлю бахилами
Движение по Невскому проспекту ограничат из-за крестного хода