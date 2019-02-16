В Петербурге в университете ИТМО обрушилась часть крыши

ЧП на улице Ломоносова, 9 произошло около пять часов вечера. В здании, принадлежащем университету ИТМО, обвалилась часть крыши и сломалось несколько перекрытий. Всех, кто находился внутри, спасатели экстренно эвакуируют на улицу.

Фотографиями здания делятся студенты. Фото: соцсети.

Студенты рассказывают, в это время в учебном заведении шли пары.

- Там крыша обвалилась, на пятом этаже, весь коридор. У меня там друг находился, вроде никого не придавило, но люди в кабинетах остались заперты, - рассказывают в социальных сетях очевидцы.

Сейчас на месте обрушения работают экстренные службы. Фото: соцсети.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Улица Ломоносова от Фонтанки до Пяти углов перекрыта. Информации о пострадавших пока не поступало.