2019-02-17T00:19:04+03:00
Происшествия

Спасатели не исключают, что под завалами в петербургском университете могут быть пострадавшие

По словам министра МЧС, кто-то мог случайно оказаться в разрушенной части здания
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Работы на месте ЧП продолжаются.Работы на месте ЧП продолжаются.Фото: Олег ЗОЛОТО
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К ликвидации последствий обрушения крыши университете ИТМО присоединился глава МЧС Евгений Зиничев. Он прилетел в Петербург из Москвы для участия в работе оперативного штаба.

Несмотря на ночь, работа не останавливается. Спасатели по-прежнему разбирают завалы. Ранее они уже обследовали здание и прилегащие территории и заявили, что жертв удалось избежать.

В ликвидации последствий также участвует поисковый отряд. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ликвидации последствий также участвует поисковый отряд.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы проверили все аудитории, посмотрели расписание занятий, - успокоили вечером 16 февраля в МЧС. - Все восемь рабочих, которые трудились на объекте, также были эвакуированы. Мы не ждем, что обнаружим под завалами людей.

Впрочем, такие выводы могли быть поспешными. По обновленной информации, в МЧС не исключают, что в разрушенной части университета ждут помощи пострадавшие.

В поисках помогают собаки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В поисках помогают собаки.Фото: Олег ЗОЛОТО

- На данный момент людей там быть не должно, но не исключаем, что кто-то случайно мог в это время там находиться, – заявил Зиничев журналистам.

На месте ЧП продолжают работать специалисты и кинологи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет возбудил уголовное дело.Фото: Олег ЗОЛОТО

Ранее «Комсомольская правда» писала, что ЧП произошло на улице Ломоносова, 9 около пяти вечера 16 февраля. В этот момент в здании находились 86 человек. Около 20 из них оказались отрезаны от «мира». Их эвакуировали при помощи пожарной лестницы.

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Врио губернатора проверил ход аварийных работ в корпусе университета ИТМО, в котором рухнула крыша (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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