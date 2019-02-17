2019-02-17T17:10:47+03:00
Звезды

«В главной роли – Витебский вокзал»: Анна Ковальчук и Алла Довлатова снялись в исторической версии «Тайн следствия»

На Витебском вокзале в Петербурге заканчиваются съемки сериала «Тайны следствия. XIX век». Актрисы поделились хроникой происходящего [видео]
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Премьера исторического сериала запланирована уже в этом году. Фото: «Инстаграм» Аллы ДовлатовойПремьера исторического сериала запланирована уже в этом году. Фото: «Инстаграм» Аллы Довлатовой
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Премьера исторического сериала «Тайны следствия – XIX век» запланирована на телеканале «Россия 1» уже в этом году. В данный момент заканчиваются съемки и своими впечатлениями делятся с соцсетях исполнительницы главных ролей.

Анна Ковальчук и Алла Довлатова снялись в исторической версии «Тайн следствия».Видео: «Инстаграм» Аллы Довлатовой

Так актриса Алла Довлатова, сыгравшая подружку главной героини Марии Швецовой Альбину, опубликовала у себя в Instagram фото и видео со съемочной площадки.

«До чего же мне повезло с профессией! – написала она. – Снимаем Кино! Сегодня помимо замечательных актёров в главной роли – Витебский вокзал (ранее Царскосельский) – пассажирский терминал станции Санкт-Петербург-Витебский. Один из действующих вокзалов Петербурга. Старейший железнодорожный вокзал России. И единственный исторический вокзал, сохранившийся в нашей стране на сегодняшний день. Поэтому, именно здесь сняты сцены многих исторических фильмов. Вот, например, «Двадцатый век начинается» из «Приключений Шерлока Холмса» (Витебский вокзал играет роль лондонского вокзала «Виктория»). «Вокзал для двоих», «Брат», «Улицы разбитых фонарей», «Идиот», «Анна Каренина». И вот «Тайны следствия 19 век»! Сегодня у нас с Анечкой (Анна Ковальчук. – Прим. ред.) был последний съемочный день. Теперь остался монтаж, озвучание и ваша реакция на нашу работу».

Остались монтаж и озвучание. Фото: «Инстаграм» Аллы Довлатовой

Остались монтаж и озвучание. Фото: «Инстаграм» Аллы Довлатовой

Напомним, в этой детективной истории будут участвовать все те же герои, к которым мы привыкли за восемнадцать сезонов современных «Тайн следствия». Их имена и фамилии остались прежними, только события отнесены на пару веков назад.

Одним из кадров со съемок поделилась в Instagram и сама Анна Ковальчук. По сюжету ее героиня наперекор родителям становится профессиональным детективом. Ей предстоит раскрыть новые запутанные преступления.

«Всегда, снимая кино, все участники процесса и уж, конечно, актеры стараются, чтобы фильм получился классный и понравился зрителю! – пишет Алла Довлатова. – Я очень надеюсь, что эти «Тайны...» вам понравятся не меньше тех, наших первых и самых любимых!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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