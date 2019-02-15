2019-02-15T13:26:23+03:00
Телевизор

Авторы билбордов «Послушай мои песни» добились встречи с Тимати и Бастой

Премьера второго сезона шоу «ПЕСНИ» пройдет уже в эту субботу, 16 февраля, в 20:00 на ТНТ!
Степан СТЕПАНОВ
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Баннеры появились на улицах Москвы на прошлой неделе и сразу привлекли к себе внимание.Баннеры появились на улицах Москвы на прошлой неделе и сразу привлекли к себе внимание.Фото: телеканала ТНТ
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Авторы билбордов «Послушай мои песни» добились встречи с Тимати и Бастой

Авторы необычных билбордов, призывающих Тимати и Басту «послушать мои песни», оказались участниками второго сезона музыкального шоу ТНТ. С помощью совместной акции с телеканалом они привлекли внимание к своему творчеству и уже до старта проекта «ПЕСНИ» смогли оригинально заявить о себе.

Баннеры появились на улицах Москвы на прошлой неделе и сразу привлекли к себе внимание. На каждом рекламном щите было написано обращение к одному из продюсеров второго сезона шоу «ПЕСНИ», небольшая цитата из авторской композиции и подпись. Всего в акции ТНТ участвовало четыре исполнителя: Виолетта Бухмиллер (B2T), Анна Боронина, Асия и певец под псевдонимом Clay.

В отличие от лидера творческого объединения «Газгольдер» Басты, который никак не отреагировал на акцию молодых артистов, Тимати намекнул в своем Instagram, что готов увидеть Виолетту и Анну во втором сезоне шоу «ПЕСНИ» на ТНТ.

Акция ТНТ и участников шоу «ПЕСНИ» успела хорошенько пошуметь в сети. Сначала странные билборды вызывали у пользователей больше вопросов и предположений, а затем породили большой народный креатив, разлетевшийся по сети в сотнях фотожаб.

«ПЕСНИ» — музыкальное шоу телеканала ТНТ, в котором молодые артисты пытаются пробиться на большую сцену. После этапа кастинга продюсеры второго сезона Тимати и Баста формируют свои команды музыкантов. Победителя определят зрители ТНТ. Участник, набравший наибольшее число голосов получит 5 миллионов рублей. В финале Тимати и Баста лично выберут — кто присоединится к команде Black Star и «Газгольдер».

Премьера второго сезона шоу «ПЕСНИ» пройдет уже в эту субботу, 16 февраля, в 20:00 на ТНТ!

ИСТОЧНИК KP.RU

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