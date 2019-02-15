Ледовое автомногоборье «Алтун 2019»: Команда от «Авто Премиума» вошла в тройку лидеров

Второй этап чемпионата и первенства Псковской области по автомобильному многоборью прошел 9 февраля 2019 года на живописном озере Алтун, недалеко от одноименного поместья и Пушкинских Гор, так любимых когда-то Александром Сергеевичем.

В соревновании приняли участие 43 пилота из Пскова, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Великих Лук и Пушкинских Гор. Пилоты боролись за победу в следующих классах: 2WD (автомобили с приводом на переднюю ось), 2WD «минус» (заднеприводные автомобили, кроме автомобилей «Волга»), 4WD (полноприводные автомобили), «Волга» (автомобили ГАЗ «Волга»), «Спорт» (спортивные автомобили на специальной гоночной резине).

Снежная зима в этом году добавила драйва спортсменам, но и усложнила соревнования. Из-за погодных условий количество заездов в классах было сокращено с трех до двух.

Фото предоставлено клубом Кураж.

Экипаж RS-TEAM «Авто Премиум» состоял из спортсменов Дмитрия Одинцова, Максима Потехина и Елены Балашковой - сотрудника группы официальных дилеров ŠKODA в Санкт-Петербурге.

Результатом для команды «Авто Премиума» стало третье место в классе полноприводных автомобилей. Елена Балашкова была признана самой быстрой леди гонки «Алтун - 2019».

- Из-за крайне сложного неоднородного покрытия трассы приходилось постоянно корректировать манеру пилотирования, и это во многом спутало карты в борьбе за лидерство, - поделился впечатлениями от заездов капитан команды RS-TEAM Дмитрий Одинцов. - Но незабываемые эмоции - это действительно настоящая награда.