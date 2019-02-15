2019-02-15T16:43:15+03:00
Общество

Зарплата петербургских учителей в 2018 году превысила 53 тысячи рублей

За год жалование школьных преподавателей увеличилось на две тысячи рублей
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Средняя зарплата учителей в Петербурге за год выросла на две тысячи рублейСредняя зарплата учителей в Петербурге за год выросла на две тысячи рублейФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Заработная плата учителей в Петербурге в 2018 году составила более 53 тысяч рублей. К слову, по данным Росстата, в целом средняя зарплата по городу в прошедшем году равнялась 47 192 рублей. Таким образом, можно судить, что труд школьных преподавателей вполне достойно оплачивается. Кроме того, за год доход учителей увеличился более чем на две тысячи рублей с 51 045 рублей до 53 389 рублей.

Однако по уровню зарплаты Петербург не вошел в первые строки рейтинга, составленный Росстатом. Больше всех в России получают учителя на Чукотке – более 93 тысяч рублей в среднем. Второе и третье место заняли преподаватели Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа, где доход школьных работников более 90 тысяч рублей.

- 53 тысячи рублей средняя зарплата – это очень хорошо по нашему региону, - заявил «Комсомольской правде в Петербурге» Учитель года 2016 Максим Рыжов.

Как пояснил учитель биологии, средние данные складываются из учителей, которые работают меньше ставки, например, половину – 9 часов, а также тех, кто берет на себя ответственность в полторы ставки – 27 часов. Соответственно, их уровень дохода сильно разнится.

- Мой доход меня устраивает, потому что у меня больше средней зарплаты в полтора раза точно, так как я совмещаю еще должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе - поделился Рыжов.

Кроме того, учитель – это призвание. Работа учителем не сложнее, чем другие работы, считает учитель года. По его мнению, работа с детьми – это не нервная работа.

- Если кто-то из учителей так считает, значит, он не на своем месте, - заявил Максим Рыжов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Депутат попросил прокуратуру проверить Русский музей после протечки крыши
Старшеклассник разбился насмерть в день влюбленных в Парголово
Суд арестовал жителя Мурино, силой заставившего экс-подругу устроить секс-марафон
Прокуратура требует лишить водительских прав 8 пациентов психдиспансера
В массовом ДТП перевернулись фура и трактор по дороге в Сланцы
Депутаты Петербурга могут ввести штрафы за опоздание автобусов
Внедорожник перевернул «скорую» с мигалками в Ленобласти, пострадали фельдшеры
Петербуржцы смогут сами участвовать в распределении городского бюджета
Беглов назначил Мовчана и Мейксина новыми советниками
Полиция возбудила дело в отношении мамочки из Петербурга, которая набросилась на женщину с ножом из-за родительского чатика
На ЗСД заработали камеры, фиксирующие нарушения правил и превышение скорости
На КАД в районе Вантового моста дотла сгорела фура
В Невском районе Петербурга машины затопило холодной водой из трубы
В пятницу, 15 февраля, в Петербурге подует сильный ветер
Мать с дочкой-школьницей и их знакомая погибли при пожаре в частном доме в Ленобласти
Петербургских чиновников обязали быстрее отвечать на вопросы омбудсмена
32 дома в Купчино остались с еле теплыми батареями до утра пятницы
В Ленобласти в лобовом ДТП с УАЗом пострадала целая семья
Снегоуборщик снес чугунный столб у памятника Кутузову
Чемпион Европы Андрей Кириленко встретился с юными баскетболистами в Петербурге
Стала известна дата прощания с Сергеем Захаровым
На Московском проспекте маршрутка врезалась в автобус
Петербуржец, который избивал и насиловал малолетнюю дочь, сядет на 17 лет
У Свердловской набережной в Неве заметили пятна разлитой нефти
МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра
Александр Беглов выразил соболезнования по поводу смерти Сергея Захарова
Прокуратура отчитала психиатрическую больницу Петербурга за торговлю бахилами
Движение по Невскому проспекту ограничат из-за крестного хода