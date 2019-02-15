Зарплата петербургских учителей в 2018 году превысила 53 тысячи рублей

Заработная плата учителей в Петербурге в 2018 году составила более 53 тысяч рублей. К слову, по данным Росстата, в целом средняя зарплата по городу в прошедшем году равнялась 47 192 рублей. Таким образом, можно судить, что труд школьных преподавателей вполне достойно оплачивается. Кроме того, за год доход учителей увеличился более чем на две тысячи рублей с 51 045 рублей до 53 389 рублей.

Однако по уровню зарплаты Петербург не вошел в первые строки рейтинга, составленный Росстатом. Больше всех в России получают учителя на Чукотке – более 93 тысяч рублей в среднем. Второе и третье место заняли преподаватели Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа, где доход школьных работников более 90 тысяч рублей.

- 53 тысячи рублей средняя зарплата – это очень хорошо по нашему региону, - заявил «Комсомольской правде в Петербурге» Учитель года 2016 Максим Рыжов.

Как пояснил учитель биологии, средние данные складываются из учителей, которые работают меньше ставки, например, половину – 9 часов, а также тех, кто берет на себя ответственность в полторы ставки – 27 часов. Соответственно, их уровень дохода сильно разнится.

- Мой доход меня устраивает, потому что у меня больше средней зарплаты в полтора раза точно, так как я совмещаю еще должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе - поделился Рыжов.

Кроме того, учитель – это призвание. Работа учителем не сложнее, чем другие работы, считает учитель года. По его мнению, работа с детьми – это не нервная работа.

- Если кто-то из учителей так считает, значит, он не на своем месте, - заявил Максим Рыжов.