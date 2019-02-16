«Новая волна»: В Петербурге массово эвакуируют торговые центры

Субботнее утро не заладилось у петербуржцев, решивших прогуляться по торговым центрам. Около 11 часов 16 февраля посетителей сразу нескольких магазинов вывели из зданий на свежий воздух.

Первым стал ТЦ «Румба» на Кировском заводе. Следом поступила информация об эвакуации ТЦ Радуга, ТЦ Пик, ТЦ Капитолий, ТК Озерки, ТРК «Шкиперский Молл» и гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе.

Горожане таким развитием событий явно остались недовольны.

Посетители у ТЦ "Пик". Фото: соцсети.

- Новая волна! Даже в выходной теперь не отдохнуть, достали, - сетует Александра.

Женщину поддерживает Максим. Он намеренно приехал в торговый центр пораньше, пока большинство покупателей еще завтракают.

- Отпишитесь, кто может, когда обратно пускать будут. Два часа телегу набирал, уже собирался на кассу идти, так всех на выход попросили, - пожаловался мужчина.

Люди томятся на улице. Фото: соцсети.

По предварительной информации, торговые центры эвакуируют после сообщений о минировании. Письма с угрозами неизвестный отправил по электронной почте. Все здания, получившие предупреждения, проверяют правоохранители и спасатели. Горожан они пускают внутрь после того, как убедятся, что помещение безопасно для посетителей.

Силовики занимаются поиском "шутника". Официальных комментариев по сегодняшней ситуации пока не поступало, подробности выясняются.

КСТАТИ

Это уже вторая волна массовых эвакуаций за последний месяц. 31 января в Северной столице предупреждения об угрозе взрыва получили более 50 организаций. В их число попали школы, больницы, магазины. Тогда время на улице коротали 17,5 тысяч человек.