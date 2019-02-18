В Петербурге началась новая волна сообщений о минировании

Очередная волна ложных минирований началась с утра в понедельник, 18 февраля. «Первой ласточкой» стал лицей номер 144. Его учеников эвакуировали почти сразу после начала занятий. Около 8:45 пришедшие на учебу школьники уже с утра вновь оказались на улице.

- Эвакуация лицея 144 с самого утра, - сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Причины, по которым учеников вывели из здания, неизвестны. Телефоны в лицее не отвечали. Но через некоторое время стало понятно, что в Петербурге опять работают «телефонные террористы», которые сообщают о заложенных, якобы, бомбах.

По состоянию на 10:30 утра, кроме 144-го лицея эвакуированы выставочный центр Экспофорум, Елизаветинская больница, 2-я городская больница, управление «Пассажиравтотранса», школы номер 98 и 186,Технический Колледж Управления и Коммерции на «Выборгской», Политехнический колледж городского хозяйства в Приморском районе. Эвакуирован и Дом книги вместе с офисом «ВКонтакте».

Напомним, что в воскресенье из-за электронных писем были эвакуированы несколько торговых центров, а также прерван спектакль в Мариинском театре. В больницу на улице Костюшко сообщения о заложенной бомбе поступали дважды. Образ раза здание проверяли кинологи с собаками. Никаких взрывных устройств обнаружено не было.

В Доме книги и офисе "ВКонтакте" эвакуация.Дом Зингера попал в очередную волну эвакуации в Петербурге. Видео: vk.com/spb_today

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