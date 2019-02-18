Владельцы крупных компаний соберутся на одной площадке. 16 марта, Санкт-Петербург

На нем соберутся владельцы крупных компаний Санкт-Петербурга, коммерческие директора и руководители отделов продаж.

Екатерина Уколова – один из самых востребованных экспертов по построению отделов продаж в России.

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После тренинга у вас будет возможность:

- Узнать, кто такие клоузеры, хантеры и фермеры и как эффективно разделить отдел продаж по Генри Форду;

- Внедрить стратегические инструменты продаж (ABCXYZ, 2Q1D, BCG, PDCA и др.);

- Автоматизировать процессы отдела продаж и внедрите систему тройного контроля показателей (IP, CRM, Dashboard);

- Внедрить и улучшить CRM-систему и увеличите число сделок с 50 до 600 клиентов в месяц;

- Ввести систему мотивации сотрудников, с помощью которой менеджеры будут еженедельно и ежемесячно перевыполнять планы по продажам и др.

ПЛЮС: разбор по сферам: опт, розница, услуги и производство.

*Один из клиентов Екатерины Уколовой увеличил выручку компании с 1 до 12 млрд. рублей в год, внедрив ключевые инструменты по управлению продажами.

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