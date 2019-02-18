Зенит-Фенербахче. 21 февраля 2019: Прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы по футболу

Парадокс, но поражение в первой игре с «Фенербахче» зарядило оптимизмом. В прошлом году футбольный год для «Зенита» начинался точно также – 1/16 финала Лиги Европы, блеклая игра с посредственной по меркам Европы командой и те же 0:1 на табло после финального свистка. И полная смена декораций через неделю, когда «Зенит» на своем стадионе проехался катком по сопернику, который за весь матч лишь считанные разы поднял голову – 3:0 и дальше идут сине-бело-голубые.

С «Фенербахче» похожим оказался даже сценарий. Как и в феврале 2018-го в Глазго против «Селтика», так и в прошлый вторник в Стамбуле, зенитовцы порой выглядели настолько беспомощно, что грозит им, казалось не просто поражение, а разгром! В первом тайме почти вся игра проходила на половине поля «Зенита», его футболисты не знали, как вывести мяч подальше от своих ворот – теряли, отбирали и снова теряли.

Артем Дзюба в поисках мяча метался от левой бровки до правой, вступал в жесткую борьбу, но был отрезан от партнеров. Оптимизм появился только после перерыва, когда выяснилось, что «Фенербахче» грозным может быть только временно. И показанные в первом тайме скорость, слаженность и агрессию у чужих ворот не может поддерживать весь матч даже перед кипящими родными трибунами.

«Зенит» после перерыва наоборот похорошел. Переведенный на левый фланг защиты 36-летний Александр Анюков, задраил пробоин, оказавшись на этой позиции надежней зевавшего рывки и проходы соперников 23-летнего Эльмира Набиуллина. Вышедший на замену Игорь Смольников при поддержке полузащитников сделал очень активным для атаки правый фланг. А новичок Сердар Азмун даже за неполные 20 минут показал, что подобно хищнику может ворваться в свободную зону перед воротами «Фенербахче» даже если этого никто не ждет. Порой и партнеры…

Трое новичков и стали главным поводом для оптимизма перед ответным матчем. Защитник Ярослав Ракицкий выглядел игроком, который четко знает, где стоять и что делать, когда соперники приближаются к воротам с мячом. Если в четверг Ракицкий расчехлит свое главное оружие – точные длинные передачи, то у нападающих «Зенита» прибавится шансов разбираться с вратарем один на один, а у защитников «Фенербахче» - чаще нагружать себя длительным бегом на длинную дистанцию. Новичок из полузащиты, Вильмар Барриос, показал то, что и ожидали – отбирал, перехватывал, врезался в соперников. Если колумбиец чуть добавит в аккуратности, то при поддержке партнеров может в ответной игре обеспечить «Зениту» преимущество в центре поля.

И наконец – атака. Выбор нападающих в стартовый состав – главная головоломка Сергея Семака на ближайшие два дня. Дзюбу выносим за скобки – его статус, похоже, не обсуждается. Себастьян Дриусси в первой игре выглядел не только заметнее других в нападении «Зенита», но и самым острым – заработал пенальти, оказывался с мячом в свободной зоне, находил моменты для передачи. Кстати, заработанный в Стамбуле пенальти, хоть и Роберт Мак его и не забил, тоже зарядил оптимизмом. Доказав, что класс игроков «Зенита позволяет создавать моменты даже если преимущество вроде как полностью на стороне соперника. Семаку осталось сделать в атаке правильный выбор – точно рассчитав, на кого из нападающих поставить с первых минут, а кого придержать в качестве козырного туза. Может вопреки банальным ожиданиям в этот раз им станет Дзюба?

Прогноз: наиболее вероятный исход матча – победа «Зенита». (3:1).