2019-02-18T16:55:39+03:00
Общество

Петербург становится IT-столицей

IT-компании Северной столицы привлекут в штат 80 сотрудников из регионов в 2019 году
Илья КРУШЕВСКИЙ
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Расходы на переезд и адаптацию кадров берет на себя правительство города на Неве.Расходы на переезд и адаптацию кадров берет на себя правительство города на Неве.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ
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Программа «Предоставление субсидии субъектам инновационной деятельности, входящим в инновационный территориальный кластер» действует в Петербурге с 2018 года. Комитет по труду и занятости населения помогает IT-компаниям, готовым привлекать специалистов из других регионов.

С помощью субсидии предприятия инновационного кластера возмещают расходы на заработную плату привлеченных работников, аренду жилья и стоимость переезда. Так, за год приехали 35 «айтишников», которые устроились в «Люксофт-Профешнл», «Центр компьютерных разработок» и «Кодекс-Лайн».

— Инициатива Смольного сформулирована вместе с некоммерческим партнерством производителей программного обеспечения «РУССОФТ», в которое входит и наша компания. Уже на стадии предварительных обсуждений мы прорабатывали возможность участия, — рассказал директор филиала «Люксофт профешнл» в Петербурге Алексей Снятков.

По его мнению, программа оказалось полезной и востребованной. «Люксофт профешнл» компенсировал затраты на переезд двадцати специалистов.

—Имея такую поддержку, мы планируем активнее привлекать кадры из регионов в 2019 году. Обязательно подадим заявку на участие в следующих конкурсах , — резюмирует Снятков.

В 2019 году на реализацию проекта выделено 79,68 миллиона рублей. В планах привлечь 80 новых сотрудников. Учитывая позитивный опыт компаний, а также тот факт, что инициаторами проекта выступили сами бизнесмены, можно говорить о том, что количество «айтишников» в Петербурге будет расти год от года.

— Мы, конечно, не решаем всех кадровых проблем, но поддерживаем компании одного из приоритетных городских кластеров по конкретным проектам. Самое главное, что Петербург обогащается не только высококлассными специалистами, но и умными людьми, которые быстро адаптируются к духу города и начинают в прямом смысле слова работать на его благо», — уверен Николай Рогачев, заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Петербурга.

КСТАТИ

Вопросы развития кластерного подхода и его влияния на рынок труда обсудят с 28 февраля по 1 марта на площадке Санкт-Петербургского Международного Форума Труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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