Фашисты-герои: В испанской прессе описали «подвиг» союзников Гитлера, осаждавших Ленинград

Героизировать солдат Вермахта или их союзников – захватчиков и убийц мирного населения – мысль, которая не может прийти в голову никому, кроме ярых приверженцев Третьего рейха. Даже в Германии блокада Ленинграда признана страшным преступлением, но в далекой и теплой Испании, оказывается, не все с этим согласны.

- В этих тяжелейших условиях (русской зимы – прим. ред.), одетые в неполную военную форму, 4,5 тысячи испанских солдат 250-ой пехотной дивизии Вермахта (известной как «Голубая дивизия») достойно сопротивлялись наступлению 45 тысяч солдат и 80 танков Красной армии, - пишет в своей статье журналист испанского издания АВС Сесар Севера.

«Герои», которые помогли душить Ленинград

Гордость за «героическое» поведение испанских союзников Вермахта, которое сквозит во всей статье, невозможно воспринимать спокойно. Да, разумеется, испанцы терпели голод и холод. Но как жили в осажденном Ленинграде его жители? Как себя чувствовали люди в истекающем кровью городе, который эти самые испанцы помогали держать в блокаде?

- Несомненно, они - «герои». «Герои», которые помогали душить Ленинград, помогли уничтожить еще больше женщин, детей, советских воинов, защищавших свою Родину, - рассказала корреспонденту «КП-Петербург» историк Ирина Измайлова.

Испанские союзники нацистов помогали держать Ленинград в осаде.Фото: Архив "КП"

Они были добровольцами

Разумеется, у каждого народа есть право на гордость. И воспевать твердый, стойкий характер старались во все времена, но и выбирать, чем гордиться, тоже надо. А ведь испанцы мерзли под Ленинградом по собственной инициативе. «Голубая дивизия» по большей части была составлена из добровольцев, которых никто не гнал на фронт.

- Это немцев расстреливали за отказ идти в армию, а испанцы шли по собственной воле, - уверена Ирина Измайлова. – Никто их сюда не звал.

Да и на фронте те же немцы демонстрировали большую стойкость, чем их союзники. Может поэтому в статье Сесара Северы сквозит обида за Гитлера, пренебрежительно относившегося к испанским солдатам.

При этом автор называет освобождение Красного Бора, при котором Красная армия потеряла почти 10 тысяч человек, а испанцы – около тысячи, «незначительной победой».

Черная страница испанской истории

Неоднозначно отнеслись к такому представлению истории и в самой Испании.

- Независимо от того, с какой стороны они воевали, у нас есть гордость за то, что они сражались как испанцы до самого конца. «Голубая дивизия» - лучшая армия во Второй Мировой войне, - уверены одни.

- Это не повод для гордости. Это черная страница истории Испании. Эта дивизия сражалась вместе с гитлеровцами-нацистами, – возмущены другие.