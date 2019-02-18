Эксперт о «минировании» Петербурга: Это целенаправленная провокация, от которой нет противоядия

Третий день Петербург стоит на ушах. Городские предприятия массово получают письма с угрозами о взрыве. В субботу, 16 февраля, на улицы вывели 14 тысяч человек. В воскресенье время на свежем воздухе коротали еще десять тысяч. Но, как оказалось, это были еще «цветочки». В понедельник эвакуации продолжились. Действовали анонимы с еще большим размахом. Под «удар» попали школы, больницы, торговые центры, колледжи, библиотеки и бизнес-центры – всего больше ста организаций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/692557" frameborder="0"></iframe> Эвакуация нескольких учреждений и торговых комплексов в Санкт-Петербурге.

БОЛЬШЕ СТА ОРГАНИЗАЦИЙ

То, что день предстоит беспокойный, городские ведомства поняли около девяти утра. «Первой ласточкой» стал лицей номер 144. Ученики покинули классы почти сразу же после начала занятий. Школьники радовались, педагоги негодовали: образовательный процесс пришлось прервать. Ребят отпустили по домам.

Следом за довольными лицеистами на улицу отправились воспитанники других учебных заведений. Среди них – несколько колледжей и университетов. Во всех случаях срочно покинуть помещение заставляли анонимные письма, пришедшие по электронной почте.

- По данным на 17.30 сегодня проводилась эвакуация 36 школ и 1 детского сада в разных районах города. У всех петербургских школ есть опыт тренировочных эвакуаций, - сообщили в Комитете по образованию. - После проверки зданий специальными службами, часть школ возобновила учебный процесс.

Сотрудники гипермаркета ждут, когда их пустят внутрь. Фото: соцсети.

Однако проблема коснулась не только образовательных учреждений. Бросить покупки на подходе к кассам заставили посетителей торговых центров и гипермаркетов. Работу приостановили «Жемчужная плаза» на Петергофском шоссе, «Озерки» и «Гранд Каньон», «Румба», «РИО» на улице Фучика. Под опалой оказались и гипермаркеты «Окей». Причем, в разных районах города. Предупреждения лжеминеры послали во все магазины сети.

В одном из них во время тревоги оказалась петербурженка Светлана Высоцкая. Женщина пожаловалась, что первыми из здания ушли сотрудники. Причем, даже не вспомнив о покупателях, которые в этот момент неспешно прогуливались между полок.

- Сначала все работники ТЦ покинули свои места, не говоря людям ни слова. Затем минут через 5-7 об этом объявили по громкой связи, - возмутилась Светлана.

Кроме того, 18 февраля опустели Библиотека им. К. Г. Паустовского, Дом Зингера, Экспофорум, МФЦ в Выборгском районе и Дворец Творчества Юных на Невском проспекте. По приблизительным подсчетам – к четырем часам дня письма с угрозами получили больше ста организаций. При этом сообщения продолжали поступать.

ВЫЧИСЛИТЬ ОТПРАВИТЕЛЯ СЛОЖНО

Все здания проверили сотрудники спецслужб, при этом подробности операций они не сообщают. В это же время в поте лица работают силовики не только в Северной столице, но и в других регионах. Своим мнением об авторе тревожных анонимок и его целях с «Комсомольской правдой» поделился президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Кто-то из школьников даже не успел одеться. Фото: соцсети.

- Массовые эвакуации идут не в первый раз. Волна началась еще в конце прошлого года, - рассказывает Сергей Гончаров. – Спецслужбы уже доказали, что это организованная провокация против России со стороны Украины. Электронные письма посылают профессионалы, и действуют они через другие страны.

По словам эксперта, атакуют мирных жителей с одной целью – дестабилизировать обстановку в стране, а также усилить недоверие к властям и спецслужбам, которые в данном случае бессильны.

- По тому уровню развития техники и киберпространства в нашем мире, я не уверен, что хоть одна спецслужба может что-то этому противопоставить, - считает бывший заместитель командира Группы «А» КГБ-ФСБ. - Главная проблема в том, что отправители действуют, посылают письма через несколько стран. Купировать проблему мы сможем только тогда, когда найдем противоядие от этой целенаправленной провокации. К сожалению, я не вижу реальные способы, которые помогли бы это прекратить.

По мнению Гончарова, главное сложившейся ситуации – не терять бдительность, а спецслужбам – ответственно выполнять свою задачу.

ОФИЦИАЛЬНО

Комитет по образованию Санкт-Петербурга:

По данным на 17.30 18 февраля проводилась эвакуация 36 школ и одного детского сада в разных районах города. У всех петербургских школ есть опыт тренировочных эвакуаций.

После проверки зданий специальными службами, часть школ возобновила учебный процесс.

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