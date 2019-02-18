Открытие весеннего сезона 2019 вечеринок Comedy Club-Санкт-Петербург

Приближается День защитника Отечества, а вместе с тем и очередная проблема с выбором подарка мужской половине человечества. Девушки не могут определиться с оттенком носков для своих мужчин и страдают в одиночку. Мужчины в это время раздумывают над тем, как провести долгожданные праздничные выходные.

Подсказать рецепт отличного времяпрепровождения готовы резиденты Comedy Petersburg. Всё что нужно от вас - собрать свою компанию и 23 февраля прийти на вечеринку Comedy Club Санкт-Петербург, которая состоится на роскошном фрегате «Благодать». В этот вечер для вас выступят: дуэт Кукота&Чехов, Иван Половинкин, Алексей Шамутило, Валентин Сидоров, а также участники и финалисты шоу Comedy Баттл. Ведущие вечера – Степан Пестряков и Дмитрий Мишланов.

В праздничном меню: шутки, тонкие, как итальянские спагетти, юмор, острый, как мексиканский стритфуд, а также комические миниатюры и яркие стендапы, «заправленные» топовыми комиками северной столицы. Такое изобилие «блюд» быстро восполнит недостаток юмора в вашей жизни, а после выходных останется приятное послевкусие.

Сбор гостей в 21:00

Начало в 22:00

Фрегат Благодать, Петровская наб. 2.

18+