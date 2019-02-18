Эксперт рассказал, почему нельзя пренебрегать эвакуацией во время лжеминирований

В Петербурге продолжаются массовая эвакуация. К четырем часам дня 18 февраля в список «заминированных» попали около ста адресов. Своим мнением о происходящем в эфире радио «Комсомольская правда» поделился президент Международной Контртеррористической Тренинговой Ассоциации Иосиф Линдер.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. А может уже не стоит реагировать на анонимные письма о бомбах? 00:00 00:00

- Эвакуации – часть гибридной войны, которая ведется достаточно давно. Подобные акции применяются не только в отношении России, но и других стран. Это чувствительный удар, который нарушает основы жизнедеятельности крупных городов, касается обычных граждан и приносит материальный и политический ущерб любой государственной структуре.

По словам Линдера, петербуржцам не стоит полагаться на «авось». Вне зависимости от чьих-то предположений о серьезности угрозы, жители города должны соблюдать все меры предосторожности.

- Нельзя игнорировать ту же эвакуацию. Если что-то произойдет, стоимость вашей жизни не может быть измерена нарушением деятельности любой организации. Это неправильный подход. Огромный риск.

Эвакуация Аничкова лицея. Фото: социальные сети.

Эксперт утверждает, что поиск анонимов, поставивших на уши весь города – процесс отработанный, но долгий и сложный. При этом, важным он считает не только найти отправителей, но привлечь их к ответственности. Это бывает гораздо тяжелее.

- Кто возьмет ответственность за то, что на один сотый или миллионный звонок один не окажется реальным? – говорит Линдер. - Есть общая система для всех уважающих себя стран, которые отрабатывают технологию противодействия террористической угрозе на всех уровнях. И ни один человек не может взять право не реагировать на такие угрозы. Потом жертвы ничем не будут окуплены. Люди, которые организуют эти фейковые сообщения, рассчитывают на то, что это кому-то надоест, и они перестанут реагировать на подобные сигналы.