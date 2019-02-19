На улицы выйдут «Автобус добра»: В Петербурге волонтёры организуют сбор вещей для нуждающихся

Помочь бездомным, нуждающимся, многодетным и малообеспеченным семьям - всем, кто в силу жизненных обстоятельств, лишён самого необходимого. Вот цель акции «Обычное дело», которую проводит волонтёрское движение DaDobro.com вместе с Центром поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ).

Ее приурочили к 20 февраля - Международному Дню социальной справедливости. Акция пройдет в 19 городах по всей стране. Жители Санкт-Петербурга смогут также присоединиться к ней.

Волонтеры призывают всех неравнодушных помочь собрать теплые вещи, одежду, продукты, медикаменты для нуждающихся. Добровольцы раздадут их в благотворительные фонды и социальные учреждения.

Пункт приема вещей в Петербурге будет работать по адресу Лиговский проспект, д. 50, стр. 6. (1 этаж, помещение 53). Всех, кто хочет помочь, ждут здесь 20 февраля с 10.00 до 17.00. Волонтерский штаб временно расположится в офисе курьерской службы «Фокс-Экспресс».

Эта же компания и пустит по городу «Автобус добра», который проедет по конторам и предприятиям и соберет принесенные сотрудниками вещи. Кстати, если вы и ваши коллеги готовы поддержать начинание - можно присоединиться к акции. По вопросам корпоративного участия в акции «Обычное дело» можно связаться с региональным координатором DaDobro в Петербурге Оксаной Сарга: +7 (950) 009-83-15.

- Нашу акцию помощи таким людям мы назвали «Обычное дело» – потому что нет ничего более естественного, чем навести порядок в своем гардеробе и поделиться какими-то вещами с теми, кому они сейчас нужнее, - говорит президент благотворительного фонда «ДаДобро» Оксана Богданова.

ВАЖНО

Список вещей, которые принимают волонтеры, опубликован на страницах движения DaDobro.com в социальных сетях Facebook, Instagram и вКонтакте.