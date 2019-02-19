2019-02-19T10:45:18+03:00
Звезды

Ксения Собчак впервые сводила сына в Эрмитаж

Бывшая ведущая «Дома-2» решила приобщить двухлетнего Платона к искусству
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Ксения Собчак побывала в Эрмитаже с ребенком.Ксения Собчак побывала в Эрмитаже с ребенком.Фото: СОЦСЕТИ
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Ксения Собчак поделилась с подписчиками Instagram-аккаунта фотографиями из Государственного Эрмитажа, куда она впервые привела двухлетнего сына Платона.

«Пришли в самый любимый и родной Эрмитаж, - написала телезвезда в микроблоге. - Меня мама сюда привела тоже в таком возрасте. Попали на открытие выставки, где среди прочих эмблем Эрмитажа обнаружили «Собчак в Эрмитаже». Платоша даже узнал букву С».

Подписчики Ксении начали обсуждать девочку, которая держит Платона за руку. Появилось даже версия, что это дочь режиссера Константина Богомолова, роман с которым приписывают Собчак.

Сын Собчак Платон впервые побывал в Эрмитаже. Фото: СОЦСЕТИ

Сын Собчак Платон впервые побывал в Эрмитаже.Фото: СОЦСЕТИ

Выводы поклонников Ксения оставила без внимания. Она разоткровенничалась позже в собственном шоу на YouTube канале «Осторожно, Собчак», где проводила пижамное интервью с бывшей женой Сергея Шнурова.

В разговоре с Матильдой Ксения призналась, что она не против завести еще одного ребенка. «А сейчас я уже думаю, что, блин, так жалко, что мне уже немножко больше лет – 37, потому что надо было раньше начинать. И я прямо понимаю, что хочу. Я хочу еще, одного хотя бы», — заявила Собчак.

Телезвезда также сообщила Матильде, что до появления Платона она действительно недолюбливала детей, но материнство оказало на нее положительное влияние и она изменилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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