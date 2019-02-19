Ксения Собчак впервые сводила сына в Эрмитаж
Ксения Собчак поделилась с подписчиками Instagram-аккаунта фотографиями из Государственного Эрмитажа, куда она впервые привела двухлетнего сына Платона.
«Пришли в самый любимый и родной Эрмитаж, - написала телезвезда в микроблоге. - Меня мама сюда привела тоже в таком возрасте. Попали на открытие выставки, где среди прочих эмблем Эрмитажа обнаружили «Собчак в Эрмитаже». Платоша даже узнал букву С».
Подписчики Ксении начали обсуждать девочку, которая держит Платона за руку. Появилось даже версия, что это дочь режиссера Константина Богомолова, роман с которым приписывают Собчак.
Сын Собчак Платон впервые побывал в Эрмитаже.Фото: СОЦСЕТИ
Выводы поклонников Ксения оставила без внимания. Она разоткровенничалась позже в собственном шоу на YouTube канале «Осторожно, Собчак», где проводила пижамное интервью с бывшей женой Сергея Шнурова.
В разговоре с Матильдой Ксения призналась, что она не против завести еще одного ребенка. «А сейчас я уже думаю, что, блин, так жалко, что мне уже немножко больше лет – 37, потому что надо было раньше начинать. И я прямо понимаю, что хочу. Я хочу еще, одного хотя бы», — заявила Собчак.
Телезвезда также сообщила Матильде, что до появления Платона она действительно недолюбливала детей, но материнство оказало на нее положительное влияние и она изменилась.
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ИСТОЧНИК KP.RU