20 лет успеха: магазины «Пятерочка» - всегда рядом с вами

Для «Пятерочки» 2019-й год – особенный. Всеми любимая сеть магазинов «у дома» отмечает свой юбилей, радуя. своих гостей уже двадцать лет! А начиналось все в Петербурге. Не случайно 15 февраля в магазине на Караваевской улице было оживленно и царила праздничная атмосфера. Ведь именно эта «Пятерочка» в Невском районе стала одним из первый четырех магазинов, открывшихся не только в Северной столице, но и во всей России. С 1999-го года эта торговая точка остается местом притяжения для всех местных жителей.

Поздравить и работников старейшего магазина сети, и самих горожан приехал операционный директор Северо-Западного дивизиона федеральной торговой сети «Пятерочка» Сергей Коробский.В двадцатый день рождения «Пятерочки» в Петербурге выдалась солнечная погода. И от этого праздник был вдвойне приятнее. Музыка, воздушные шары, заводной ведущий – уже к полудню продуктовый, кажется, созвал к себе всех горожан из округи. Впрочем, популярности ему и так не занимать, здесь никогда не бывает пусто.

– В Петербурге у нас уже около 450 магазинов. И в них представлены товары местных и российских производителей. Я рад видеть всех вас сегодня здесь, в Невском районе, я сам здесь живу. И горжусь тем, что мы можем дать вам достойный сервис, удачные покупки и множество магазинов возле дома, – обратился к собравшимся Сергей Коробский.

ПРИЯТНОЕ СОСЕДСТВО

Среди тех, кто разделил праздник с «Пятерочкой», были покупатели, которые даже помнят, как в 1999-м новенький магазин появился у дома.

– Я все двадцать лет хожу в эту «Пятерочку». Близко, удобно, ассортимент огромный. Это приятное соседство. Раньше же было как: надо идти в гастроном, хлеб в одном отделе, мясо в другом, очереди занимать у прилавка, – поделилась пенсионерка Галина Николаевна. – Здесь мне нравится все. И даже кассиры – они все доброжелательные, приятные. Кстати, я часто беру товары по акциям, получается дешевле.

Свой юбилей «Пятерочка» на Караваевской отметила по-настоящему щедро. Как и положено в День рождения, магазин приготовил угощения для своих посетителей – чай и сладости попробовали покупатели от мала до велика. И это был не последний сюрприз. Все, кто пришел 15 февраля в первый магазин сети, могли поучаствовать в розыгрыше супер-призов – холодильника и телевизора. Нужно было сделать покупку на 555 рублей и оставить контактные данные. А уже вечером на мероприятии все в том же магазине двое счастливчиков стали обладателями призов. Решили их судьбу руками детей – малыши вытянули из ящика бумажки с именами победителей.

На этом приятные сюрпризы от «Пятерочки» не заканчиваются. В честь двадцатилетия абсолютно во всех магазинах сети в России продолжатся масштабная акция. При покупке от 555 рублей вручается специальное саше с карточкой, которая предоставляет скидки на разные категории товаров.

ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ

За двадцать лет «Пятерочка» заняла лидерские позиции среди представителей российского ритейла, расширила свою географию и не перестает радовать гостей магазинов приятными акциями и качеством товаров. За это время в 65 субъектах страны открылось больше 13500 магазинов.

– Мы планируем открывать новые магазины и дальше. В будущем хотим развивать различные современные технологии – многоканальность, интернет, кассы для самостоятельной оплаты. И конечно, улучшать клиентский сервис. Чтобы это позволяло нашим покупателям комфортнее и быстрее совершать покупки, чтобы не было очередей, было удобно, доступно, позитивно, – добавил Сергей Коробский.