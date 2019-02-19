2019-02-19T14:44:34+03:00
Общество

Петербургские дворы предлагают не очищать от снега до асфальта

Изменения в правила уборки позволят оставлять на тротуарах накат
Полина ЖУКОВА
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В Северной столице предложили не очищать до асфальта дороги и тротуары во дворах.В Северной столице предложили не очищать до асфальта дороги и тротуары во дворах.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Снежный апокалипсис» этой зимой заставил коммунальщиков Петербурга работать не покладая рук. Теперь стихия отступила от города, а сугробы подтаяли в оттепель. Впрочем, как раз снегопады обнажили все проблемы, связанные с уборкой на улицах Северной столицы. Пока в городе справляются с последствиями зимы, к следующей решено готовиться заранее – прямо за год. Такое поручение дал действующий губернатор Петербурга Александр Беглов профильным комитетам и службам 9 февраля.

В Правительстве Петербурга признали, что проблемы, связанные с уборкой городских улиц, копились уже несколько лет. Не хватает не только нескольких тысяч единиц техники, но и специалистов. А главное – финансирования. Суровая зима заставила город пересмотреть и прописанные правила уборки. Например, уже подумывают о возвращении реагентов, которые помогали бы справиться с наледью на тротуарах.

За тем, как крыши очищают от наледи, теперь следят с помощью беспилотников. Фото: Артем КИЛЬКИН

За тем, как крыши очищают от наледи, теперь следят с помощью беспилотников.Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще одну инициативу выдвинул на днях Жилищный комитет. Чиновники предлагают внести изменения в регламент уборки. Они касаются территорий во дворах. Работникам хотят официально разрешить очищать дорожки, тротуары и проезды не до голого асфальта. И оставлять снежный накат. К слову, именно так по правилам поступают дорожники. Проезжую часть в Петербурге очищать до покрытия не нужно. При необходимости тротуары во дворах предлагают посыпать поверх наката противогололедными материалами. Постановление с инициативой появилось на сайте администрации города.

ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩЬ

Пока в Петербурге думают, как сделать лучше следующую зиму, на эту уже брошены все из возможных сил. И даже дроны! Наблюдать за уборкой крыш от наледи и сосулек с февраля начали с воздуха. Сотрудники Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) используют беспилотники, чтобы оценить состояние кровель и зафиксировать нарушения.

Кроме того, специалисты ГАТИ и Комитета по информатизации и связи уже приступили к разработке мобильного приложения, которое должно помочь следить за состоянием города.

– С помощью него будет возможно не только автоматизировать процессы привлечения к административной ответственности, но актуализировать информацию о состоянии территорий, объектов и элементов благоустройства, – отметили в пресс-службе Смольного.

Готовиться к следующей зиме в Петербурге городские службы призвали уже сегодня. Фото: Олег ЗОЛОТО

Готовиться к следующей зиме в Петербурге городские службы призвали уже сегодня.Фото: Олег ЗОЛОТО

Предполагается, что сервис этот будут использовать не только специалисты, но и сами жители Северной столицы. Когда появится приложение и как именно оно будет действовать, пока неизвестно.

А пока сотрудники ГАТИ проводят ежедневные рейды, в том числе и выходные дни, контролируя уборку крыш нежилых зданий. От снега и наледи избавлять их обязаны сами владельцы, но зачастую они делают это несвоевременно. Напомним, что именно такая ситуация обернулась трагедией в начале февраля. Из-за падения ледяной глыбы скончался студент химико-фармацевтического университета. С крыши учебного заведения на Аптекарском проспекте сорвался кусок наледи, однако городские службы за уборку здания не отвечали – оно находится в федеральном пользовании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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