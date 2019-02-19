Жена убила любовницу-двойника, с которой муж ей изменял 5 лет

- Я хотела просто с ней поговорить, чтобы знать, с кем мой муж. А потом она сказала, что разрушит мою семью, - говорила на допросе у следователей 32-летняя Ирина Семенова (имена героев изменены. - Прим. ред.).

Знакомые ей завидовали и были уверены, что Ирина прекрасно совмещает карьеру и семью. Ведь она - директор по рекламе в одном из петербургских рекламных агентств - с радостью рассказывала, какие букеты дарит на праздники муж и гордилась успехами сына. Однако на самом деле Ирина могла бы стать героиней сериала «Отчаянные домохозяйки». Сейчас ее подозревают в жестоком убийстве любовницы супруга.

«ОН БЫЛ ТЕМНОЙ ЛОШАДКОЙ»

Роман Ирины и Игоря начинался как сказка. Она - выпускница института МВД, стройная блондинка. Он - начальник службы безопасности в таможенном управлении, высокий, мускулистый брюнет. Будущие супруги познакомились в кафе и сразу же влюбились друг в друга.

- Они прожили вместе десять лет, - вздыхает мама Ирины Валентина. - Игорь очень красиво ухаживал: дарил подарки, водил в кино. Наверное, она его любила. Но я была против этого брака. Чувствовала, что он все время что-то не договаривает, врет. Он был темной лошадкой, но прикидывался идеальным мужем.

Игорь баловал обеих женщин. Супруга Ирина также, как и его любовница, отпуска проводила за границей.Фото: СОЦСЕТИ

Вскоре после свадьбы у пары родился сын. За своей красавицей-супругой Игорь не переставал ухаживать и в браке: дарил шикарные букеты, устраивал свидания. Но через пять лет после свадьбы Ирина начала замечать, что она не единственная в жизни своего мужа. Супруг стал часто пропадать в командировках, задерживаться на работе. А однажды сестра Игоря прислала Ирине любопытные снимки: на них Семенов был с новой пассией, как две капли воды похожей на законную супругу.

НА СВИДАНИЯ - БЕЗ КОЛЬЦА

Позже Ирина выяснила, что ее соперницу зовут Катя. Худая молодая блондинка переехала в Петербург из Мурманска. Устроилась на работу в таможню. У них с Игорем были общие друзья. А на одной из вечеринок обычное знакомство переросло в бурный роман.

Страстный Ромео дарил цветы, водил в кино, рестораны. Правда, было одно но: на свиданиях Игорь снимал обручальное кольцо. И сначала Катя даже не подозревала, что ее возлюбленный ведет двойную жизнь, скрывая жену и ребенка.

Лавировать между супругой и любовницей Игорю удавалось несколько лет. Дома он говорил, что едет в командировку, а сам проводил это время с новой пассией. Так продолжалось до тех пор, пока коллеги не рассказали Кате правду об ее избраннике. Как только девушка узнала, что встречается с чужим мужем, она несколько раз пыталась разорвать с ним отношения.

- Катя сильно любила Игоря, - рассказывают подруги девушки. - Конечно, он скрывал от нее свою семью, но такое ведь не утаить. Она пыталась уйти от него, но он все время ее возвращал. Клялся, что любит только ее, уйдет от жены. Говорил, что его держит только ребенок.

В какой-то момент Екатерина начала выкладывать в соцсети совместные с Игорем фото. Это стало последней каплей для Ирины.Фото: СОЦСЕТИ

Катя верила возлюбленному и ждала, когда станет в его жизни единственной. О своих отношениях она рассказала друзьям и даже маме. Близкие уговаривали разорвать порочную связь, но девушка так и не решилась на это.

- Катя была очень красивая, у нее всегда было много ухажеров, - разводят руками подруги. - Но Игорь ее чем-то зацепил, он не хотел ее отпускать. И каждый раз после ссоры возвращал ее. Он умел обаять.

ОТПУСК В ПАРИЖЕ И ОДИНАКОВЫЕ БУКЕТЫ

Прятать свои отношения Катя не хотела, поэтому вскоре стала спокойно публиковать в соцсетях совместные фото и видео со свиданий и поездок за границу. В некоторых открыто признавалась своему ухажеру в любви. Девушка даже не подозревала, что за всем этим ревностно наблюдает супруга Игоря.

- На фото, которые получила моя дочь, у Игоря и его пассии были билеты в Париж. В каком-то другом городе они даже вешали на мост замочек в знак своей любви, - вспоминает мама Валентина. - Когда Ирина закатила мужу скандал, он начал отнекиваться. Говорил, что это его сотрудница, что они ездили по работе и между ними ничего нет. Дочка хотела сохранить брак ради ребенка.

Сейчас знакомые Семеновых вспоминают, что Ирина всеми силами пыталась вернуть мужа в семью. Некоторые даже считают, что она стала одеваться, как соперница, сделала такую же прическу. Но Игорь спокойно продолжал жить на «два фронта».

- Однажды дошло до того, что он подарил им на День святого Валентина одинаковые букеты из роз, - вспоминают близкие девушек. – Обе выложили снимки в социальные сети. Потом он с обеими отпраздновал 23 февраля.

Игорь времени даром не теряет, и уже нашел себе новую спутницу жизни.Фото: СОЦСЕТИ

Дальше - больше. Игорь понял, что может свободно продолжать отношения с двумя женщинами, и стал брать на свидания с Катей 6-летнего сына.

- Ребенок потом рассказывал, как они ходили в кино, - делится мать Ирины. - Говорил: «Папа целовал ее в рот».

«ОГОВОРИЛА СЕБЯ»

Видимо, это и стало для Ирины последней каплей.

- Ирина сказала мужу, что его любовнице конец, - вспоминают подруги Кати. - Игорь рассказал об этом Кате, и она от него ушла. Но он снова ее вернул, опять обещал развестись.

А 6 марта 2014 года Катя пропала. Позже ее изуродованное тело нашли в Ленинградской области. Девушка была связана, задушена и изрезана ножом, кто-то выколол ей глаза. Игорь приехал на опознание, и следователи сразу заподозрили, что виной всему - любовный треугольник. На допросе Ирина сначала во всем призналась.

По версии следствия, для разборок с соперницей Семенова наняла мигранта с Украины. Он должен был вместе с Ириной подкараулить любовницу возле дома и помочь затащить ее в машину. План удался. Потом уязвленная супруга вывезла соперницу за город и жестоко с ней расправились. Силовики насчитали на теле 24 ножевых ранения. Девушку душили шарфом.

- Семенова убила Катю, - негодует подруга жертвы Виктория. - Она единственная обвиняемая. Она призналась и показала, как это все совершила.

Ирина сейчас в СИЗО. Муж ни разу ее не навестил.Фото: СОЦСЕТИ

Но у родственников Ирины другая версия.

- Это моя вина, что она сидит в тюрьме, - вздыхает Валентина. - Я раньше работала следователем МВД. Теперь я адвокат. Мне следователь сказал, что все улики указывают на мою дочь, что в ее машине нашли кровь, протектор шин от ее авто, ее отпечаток обуви на месте преступления. Я написала за дочь явку с повинной и заставила ее подписать бумагу. Нам обещали домашний арест. Но все это оказалось неправдой. Следователь меня обманул. Ирина уже пять лет сидит в СИЗО. А улик, как оказалось, против нее нет. Я поверила следователю, а не дочери. Она себя оговорила.

К слову, близкие Ирины намекают, что к убийству может быть причастен и Игорь. Но следствие эту версию отвергло.

Мужчина, похоже, не сильно переживает о случившемся. Он уже нашел себе новую пассию.

- Живет с замужней женщиной. Ни разу не пришел к дочке в СИЗО, а мне запрещает видеться с внуком, - вздыхает Валентина.

Ирине грозит до 25 лет колонии. Скоро судебный процесс перейдет в стадию прений. Рассматривают дело присяжные.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Следственного управления СК по Петербургу:

- По версии следствия Семенова, действуя из личных неприязненных отношений, возникших на почве ревности, обратилась к сообщнику за содействием в похищении женщины. Взамен пообещала денежное вознаграждение и помощь в регистрации и трудоустройстве. Вечером 6 марта 2014 года сообщник, применив силу, насильно посадил потерпевшую в автомобиль, которым управляла Семенова, где соучастники связали женщину. После того, как сообщник вышел из машины, Семенова шарфом задушила потерпевшую и вывезла ее тело в район поселка Агалатово Ленинградской области.