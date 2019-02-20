2019-02-20T11:10:01+03:00
Звезды

«Слава - опасная штука»: Михаил Боярский вспомнил про интервью Андрея Миронова с Аллой Пугачевой

Артист заявил, что за излишнее внимание к своей персоне ему стыдно, Поклонникам это не понравилось
Ольга МЕДВЕДЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Михаил Боярский в образе кота Матвея.Михаил Боярский в образе кота Матвея.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Народный артист России Михаил Боярский опубликовал в Instagram очередную порцию воспоминаний и на этот раз уделил особое внимание так называемой «звездной болезни», которая приходит к любому человеку вместе с популярностью.

«Вспоминаю, как Андрей Миронов брал интервью у Пугачевой. На его вопрос «Как вы относитесь к славе?» она иронично ответила: «Я в ней купаюсь», - написал в микроблоге Боярский. - А я не то, что не купаюсь - тону. Был бы счастлив, если бы меня вообще никто не узнавал. Терпеть не могу внимания к себе: мне стыдно!»

По словам актера, восторженность поклонниц чрезмерна, а комплименты порой похожи на издевательство.

«Слава - опасная штука, правильно с ней способен обращаться лишь тот, кто верно воспитан. Моя семья - папа, дядя Коля и все остальные представители династии Боярских - не поняли бы, если бы на моей голове выросла корона. Сказали бы, что подвел их».

Дальше Михаил Сергеевич попытался объяснить своим подписчикам, что никогда специально не искал работу в кино, она сама его находила. И это было чистое везение. Когда он, подражая своим кумирам группе The Beatles, отпустил усы и волосы до плеч, ему стали предлагать романтические роли - д’Артаньяна, Теодоро, Тартюфа, дона Сезара де Базана,.

«До этого играл всяких уродов, вроде дикого кота Матвея», - завершил рассуждения Боярский, опубликовав свою фотографию в образе этого кота.

«Как это, урода, почему урода? Очень любили смотреть эту сказку всей семьёй», «Ну, зачем вы так про кота? Люблю эту сказку с детства пою ребенку сейчас песни из неё. Отличная роль и вы очень хорошо её сыграли», «По мне, так самые лучшие ваши роли это волк и кот Матвей!», «Восхитительный кот! А с повышенным вниманием придется смириться», - возмутились поклонники в комментариях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Михаил Боярский вспомнил, как приставал к французским женщинам, а они оказались переодетыми мужчинами

Актер Михаил Боярский ударился в воспоминания, следуя в «Сапсане» из Петербурга а Москву и обратно (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Михаил Боярский: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Кристиан Бэйл: «Я мог бы сделать пародию на вице-президента Дика Чейни. Но мне хотелось понять его суть»
Один из самых известных голливудских актеров в интервью для «КП» рассказывает, как создавал один из наиболее запоминающихся и необычных образов в своей карьере
Новости 24
На улице Карбышева отреставрируют знаменитые Круглые бани
На Лермонтовском проспекте загорелся авод радиотехнического оборудования
Стартовали продажи квартир в 6-ом корпусе ЖК «Граф Орлов»
Безработного псковича обвиняют в съемках порно с 10-летней школьницей
Вице-губернатор Петербурга Кириллов предложил привлекать частный капитал к научным исследованиям
Петербургский Ботанический сад готовится праздновать свое 305-летие
За 2018 год реальный доход петербуржцев упал на 0,7 процента
На проспекте Ветеранов буйный пассажир устроил побоище в маршрутке
Роспотребнадзор: «Диаскинтест», после которого стало плохо школьникам, хранили с нарушениями
Петербург - лучший город для экскурсионного туризма
Прогноз погоды на 20 февраля в Петербурге: Дождь и мокрый снег
Здание ИТМО в Петербурге, в котором обвалилась крыша, будет закрыто до 7 марта
Троллейбус сбил пожилого пешехода, который потерял равновесие на Невском проспекте
Грабитель вооружился топором, чтобы получить пачку сигарет в Ленобласти
В Петербурге создадут единую схему детских садов, школ и больниц
Главным арбитром ответного матча 1/ 16 финала Лиги Европы "Зенит" - "Фенербахче" назначен Майкл Оливер
Пансион для воспитанниц Минобороны РФ откроется 1 сентября в Петербурге