«Слава - опасная штука»: Михаил Боярский вспомнил про интервью Андрея Миронова с Аллой Пугачевой

Народный артист России Михаил Боярский опубликовал в Instagram очередную порцию воспоминаний и на этот раз уделил особое внимание так называемой «звездной болезни», которая приходит к любому человеку вместе с популярностью.

«Вспоминаю, как Андрей Миронов брал интервью у Пугачевой. На его вопрос «Как вы относитесь к славе?» она иронично ответила: «Я в ней купаюсь», - написал в микроблоге Боярский. - А я не то, что не купаюсь - тону. Был бы счастлив, если бы меня вообще никто не узнавал. Терпеть не могу внимания к себе: мне стыдно!»

По словам актера, восторженность поклонниц чрезмерна, а комплименты порой похожи на издевательство.

«Слава - опасная штука, правильно с ней способен обращаться лишь тот, кто верно воспитан. Моя семья - папа, дядя Коля и все остальные представители династии Боярских - не поняли бы, если бы на моей голове выросла корона. Сказали бы, что подвел их».

Дальше Михаил Сергеевич попытался объяснить своим подписчикам, что никогда специально не искал работу в кино, она сама его находила. И это было чистое везение. Когда он, подражая своим кумирам группе The Beatles, отпустил усы и волосы до плеч, ему стали предлагать романтические роли - д’Артаньяна, Теодоро, Тартюфа, дона Сезара де Базана,.

«До этого играл всяких уродов, вроде дикого кота Матвея», - завершил рассуждения Боярский, опубликовав свою фотографию в образе этого кота.

«Как это, урода, почему урода? Очень любили смотреть эту сказку всей семьёй», «Ну, зачем вы так про кота? Люблю эту сказку с детства пою ребенку сейчас песни из неё. Отличная роль и вы очень хорошо её сыграли», «По мне, так самые лучшие ваши роли это волк и кот Матвей!», «Восхитительный кот! А с повышенным вниманием придется смириться», - возмутились поклонники в комментариях.

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