«Смертельная инъекция»: Жертвами нелегального рынка лекарств от рака стали тысячи россиян

«У моей мамы была лимфома. Мы боролись до последнего. Но за два года лечения препарат «Ритуксимаб» не дал даже временной ремиссии. В апреле мамы не стало». Дочь стоматолога из Краснодарского края Ольги Волошиной Олеся Всяких до сих пор теряется в догадках, почему современное лекарство от рака, цена которого только за одну инъекцию доходит до 55 тысяч рублей, не дало никакого эффекта. О черном многомиллиардном рынке препаратов Олеся узнала только от «КП». Как и другие, она думала, что подпольные лекарства - это что-то далекое, что ее или ее близких точно не коснется.

Но опасные смертельные лекарства продают в официальных аптеках, а медики в большинстве случаев и сами не подозревают, что инъекциями убивают своих пациентов. Долгие годы торговля здоровьем была незаметна, пока назревший гнойник не вскрыли силовики Петербурга и Екатеринбурга.

СПАСТИ 200 ЖЕНЩИН

В июле 2017 года и.о. главврача Свердловского областного онкологического диспансера Вячеслав Шаманский пришел в прокуратуру на консультацию.

- У нас какая-то странная компания «Аргентум» выиграла тендер на поставку лекарств от рака груди, - начал свой рассказ Шаманский. - 800 инъекций «Трастузумаба» организация предлагает всего за 20 млн рублей. Рыночная цена этого препарата пятьдесят тысяч рублей, а нам его продают за пятнадцать. У этого лекарства не может быть такой цены, это ниже его себестоимости!

Родственники Ольги Волошиной теряются в догадках - почему лекарство не дало никакого результата Фото: предоставлено родственниками

Так обычный врач стал первым в стране медиком, кто забил тревогу. Мошенники хорошо знали требования и были уверены, что именно их компания победит в тендере. Ведь по Федеральному закону № 44 «О закупках» больница обязана выбрать победителем тендера ту фирму, которая предложит самую низкую стоимость за одну дозу препарата. По факту они ничего не нарушали, внешне все было чисто.

- У больницы не было оснований отказаться от закупки, - рассказывает начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков. - Тогда после рабочего совещания с УФСБ, Росздравнадзором, Минздравом области я подготовил требование директору этой компании, чтобы он нам предоставил такую информацию: где приобретен препарат, как и при каких условиях его хранили, кто его доставит до больницы. Объяснил, что за поставку некачественных препаратов грозит уголовная ответственность. Через несколько часов компания добровольно отказалась от поставки. Документ на две страницы в итоге спас двести женщин!

Захаров продавал в Екатеринбурге препараты от рака Фото: прокуратура Свердловской области

Главу «Аргентума» Захарова тогда оставили в покое. Никаких оснований, чтобы привлечь его к ответственности, не было. Но бизнесмен на этом не успокоился. Почти сразу после первого случая он решил продать больнице в Первоуральске другой препарат - «Ритуксимаб». Он помогает в борьбе с раком крови. Тогда Захаров еще не знал, что он в разработке у силовиков не только из Екатеринбурга, но и Петербурга. Именно оперативники из Северной столицы первыми взялись душить рынок черных лекарств. Они и нагрянули домой с обыском к Захарову.

ВЗЯТКИ ВРАЧАМ

Обыски подтвердили, что лекарства, которыми торговал Захаров, похитили именно из города на Неве. Так силовики продолжили раскручивать сложную цепочку перепродажи смертельных инъекций.

- Все началось двадцать лет назад, когда в России стали появляться дорогостоящие лекарства новых поколений, - поясняет советник генерального директора производителя лекарств «Биокад» Владимир Аникеев. - Появились госпрограммы регионального и федерального уровня по закупке препаратов для льготного предоставления пациентам. В больницах и на фармскладах оказалось очень много дорогих лекарств. Со временем нечистые на руку люди придумали, как их украсть. Просто об этом долгое время не знали. Первые уголовные дела были возбуждены в ГУ МВД по Санкт-Петербурге и Ленобласти в 2017 году. Именно здесь оперативники стали душить эту «гидру».

По иронии судьбы главой местного черного рынка препаратов, по версии следствия, оказался тот, кто поставлял лекарство в больницы официально. Внимание силовиков привлек бывший региональный представитель фармацевтической компании Roche Владислав А.

- Что происходило: лекарства выписываются из индивидуальных параметров человека - возраст пол, вес, степень тяжести заболевания, - поясняет источник «КП» в силовых структурах. - Одному пациенту выписывают две упаковки, другому - десять. Это определяет врач, и никто его не контролирует. И вот врачи стали выписывать по десять упаковок: две на руки пациенту, остальные восемь уходили на сторону. Механизм элементарный. Подставной человек забирал излишне выписанные рецепты пачками у врачей, затем получал по ним в аптеке коробки препаратов. Позже перепродавал их через аффилированные (зарегистрированные на другое лицо. - Прим. ред.) фирмы, которые принадлежали тому самому Захарову.

Получая от врачей больницы рецепты на препараты в одном регионе, мошенники через аффилированную фирму перепродавали лекарства официально зарегистрированным на себя компаниям, после чего поставляли инъекции в больницы других городов.Фото: Ольга ЖУК

Конечно, в схеме черного рынка лекарств участвовали и сами врачи. Судя по всему, именно экс-сотрудник фармкомпании Владислав и подталкивал их на это. Сейчас силовики проверяют десятки медиков в Петербурге.

- Врачи, по неподтвержденной пока версии, получали деньги дважды, - говорит источник «КП». - Первый раз - в виде взяток за заказ на поставку завышенных объемов лекарств на склады Петербурга. А потом за то, что выписывали лишние рецепты, которые похищались. Деньги, по одной из версии, передавали врачам как гонорар за участие в семинарах и лекциях, которых на самом деле не было. Когда стали это проверять, оказалось, что доктора, получившие за них деньги, в эти дни вели прием в своей больнице и никуда не выезжали. Помещения под семинары также не арендовались.

Как вербовали врачей пока неизвестно. По словам экспертов, в сообществе медиков все друг друга знают, ходят на одни конференции. Поэтому, скорее всего, новость о возможности подзаработать расходилось по сарафанному радио.

ФАРМАЦЕВТЫ РАБОТАЛИ НА МОШЕННИКОВ

Сейчас в Петербурге на представителя компании Roche Владислава А. возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Бывшего сотрудника фармацевтической компании обвиняют в двух эпизодах похищения лекарств от рака крови «Ритуксимаб» на 59 и 20 миллионов рублей. По этому же делу проходит Захаров. Коммерсантам грозит до десяти лет колонии.

- Обвиняемые знали, что пациенты, страдающие раком, получают нужные препараты бесплатно у врачей. Но соучастники сознательно завышали объемы лекарств, которые нужны пациентам, а излишки похищали для дальнейшей продажи по контрактам, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Установлены лидеры и активные участники организованной группы.

Как действовал черный рынок лекарствФото: Ольга ЖУК

На черный рынок из больниц Петербурга, по подсчетам экспертов, уходило около тридцати процентов препаратов от рака. При этом пока лекарства продавались мошенникам, обычные больные попросту не могли их получить. По одной из версий, к черной схеме сбыта были причастны и фармацевты.

«У матери нашли лимфому, - жалуется петербурженка на одном из форумов. - Врач мне говорит: «Вот вы сейчас получили квоту на лекарство «Ритуксимаб». В четверг утром вы должны 500 миллилитров этого лекарства отдать мне, и мы весь день будем прокапывать. Я полетела в аптеку. Одна-единственная аптека на весь Петербург, где раздают по квотам «Ритуксимаб». Но там сказали, что сейчас выдают только тем, кто записался раньше, следующая партия - через две недели. Мама прошла химиотерапию без самого главного лекарства».

Когда за черный рынок активно взялись силовики, мошенники приостановили продажу лекарств. Уже заказанные препараты копились на складе. Когда туда пришли с проверкой, многие из них были просрочены.

- На фармацевтической базе в Петербурге нашли просроченные лекарства на 333 миллиона рублей, - сообщают в прокуратуре. В их числе препараты для борьбы с раком крови и лимфатической системы.

Прокуратура нашла на складах в Петербурге просроченные лекарства Фото: прокуратура Санкт-Петербурга

ИСПОРЧЕННЫЙ ПРЕПАРАТ – СМЕРТЬ?

За просроченные препараты и завышенные заказы на их поставку следователи возбудили отдельное уголовное дело о халатности. Под подозрение могут попасть сотрудники городского Комитета по здравоохранению.

- Все заявки по нужному количеству лекарств изначально пишут врачи, - объясняют врачи-онкологи. - Они делают отчет: «уходимость» - сколько было выписано лекарств за год, и «потребность» - сколько приблизительно препаратов нужно на следующий год. Это прогноз самих медиков, которые знают свой расход лекарств. Все заявки стекаются внештатным специалистам – «главный онколог города», который работает с врачебным сообществом и формирует общее количество лекарств на год. А от него заявка уже поступает комитет здравоохранения.

Все лекарства от рака должны храниться при определенной температуре Фото: Биокад

В отношении врачей, которые выписывали рецепты, материалы полицейские передали в СКР. Некоторые медики уже написали явки с повинной. Силовики же могут только предполагать, сколько жизней сгубил черный рынок лекарств.

- Для таких препаратов важно, чтобы были соблюдены жесткие условия хранения (от 2 до 8 градусов Цельсия), - говорят следователи, которые ведут дело. - Перекупщики не могут объяснить, ни где взяли препарат, ни как его хранили. Их склады - это фикция. И тут возникает такая ситуация: если препарат хранится при температуре ниже 2 градусов - он превращается в физраствор и не лечит. А при повышенных температурах - более 8 градусов, и при дневном свете резко уменьшается эффективность лечения. При приеме такого лекарства зачастую опухоль начинает расти более агрессивно. Препарат убивает!

Масштабы черного рынка лекарств от рака поражают. Одна только компания «Аргентум» с 2015 года успела получить 155 контрактов в 39 регионах России (по данным фармкомпаний - прим.ред.). Общая сумма контрактов - миллиарды рублей. Среди покупателей районные, городские и областные больницы. В Свердловской области надзорные органы пресекли поставку. Сейчас, спустя полтора года, по стопам своих коллег пошли другие регионы. Уголовные дела уже возбуждены в Белгороде, Анадыре, Краснодаре, Тюмени.

Компания «Аргентум» с 2015 года успела получить 155 контрактов в 39 регионах России

- Мы получали «Ритуксимаб» два года, возили маму по разным регионам, - вздыхает Олеся Всяких. – Нам ничего не помогло. Этот препарат еще и остался, мы не успели его использовать, поэтому отдали его в аптеку. Почему он не помог? У нас нет ответа на этот вопрос. После разговора с вами написала своей знакомой. У нее муж был болен раком. Он умер. И у нее тоже осталось это лекарство... После разговора со мной у нее тоже возникли вопросы.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Как не стать жертвой мошенников

Сейчас прокуратура уже направила в Госдуму предложение о введение закона, который предусматривал маркировку препаратов. Предполагается, что он начнет действовать к началу 2020 года.

- На каждую упаковку таких дорогостоящих препаратов поставят штрихкод, который занесут в базу данных, - поясняет Андрей Курьяков. - Лекарство можно будет отследить от производителя до покупателя. С помощью смартфона можно будет отсканировать штрихкод и увидеть, кто произвел препарат, как и кем он транспортировался. Но потенциальная угроза от серого рынка будет существовать, так как в обороте сейчас находятся лекарства, срок годности которых еще действует пять лет. Для переходного периода мы совместно с правительством области придумали эффективный механизм защиты, который не запрещен законом. Это гарантия производителя, которую продавцам теперь выдает компания - производитель препарата. Ее необходимо предъявить при поставке лекарства в больницу. В противном случае контракт будет расторгнут лечебным учреждением в одностороннем порядке. Указанная правовая конструкция работает в Свердловской области без малого год, все государственные лечебные учреждения обязаны ее применять при закупке медикаментов из специально определенного перечня, она показала свою эффективность, является надежным барьером на пути серого рынка. Образец подобного контракта размещен на сайте департамента закупок области. Но пока эти правила действуют только в Свердловской области.