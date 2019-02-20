«МегаФон» получил премию «Серебряный Лучник» за лучшее качество связи на ЧМ-2018

Компания «МегаФон» одержала победу на региональном этапе национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Лучшим в номинации «Корпоративные коммуникации» был назван проект «Кубок Конфедераций и чемпионат мира. Качество связи МегаФона», реализованный Северо-Западным филиалом компании.

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» проводится с 1997 года в различных регионах России, а в 2019 году пришла и на Северо-Запад. На первую премию было подано 120 проектов, из которых в результате заочного голосования отобрали 22 – они и были представлены на очном этапе. Финальный этап конкурса состоялся 15 февраля в здании Двенадцати коллегий.

Проект «Северо-Западного филиала «МегаФона», победивший в номинации «Корпоративные коммуникации», был уникальным как с технологической, так и с коммуникационной точки зрения. В рамках контракта с «Национальным центром информатизации» («Ростех») «МегаФон» должен был обеспечить строительство телекоминфраструктуры на всех объектах FIFA и в том числе – на стадионах «Санкт-Петербург Арена» и «Калининград», в фан-зонах Северной столицы и Калининграда. Для этого компания использовала уникальные инновационные решения, что позволило добиться качества связи на 100%, хотя сгенерированный абонентами во время мероприятия трафик был рекордным. В ходе реализации проекта в Северо-Западном регионе для нужд FIFA были развернуты 36 объектов связи – 22 из них в Санкт-Петербурге и 14 – в Калининграде. Только на стадионе «Санкт-Петербург Арена» было уложено 40 км оптоволоконного кабеля.

Среди использованных PR-инструментов была демонстрация работы сети и пилотные зоны 5G. Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

С точки зрения коммуникаций проект был не менее сложным. Среди использованных PR-инструментов были: демонстрация работы сети и пилотные зоны 5G, тестирование связи с участием представителей СМИ и блогеров, пресс-конференции, просмотр трансляции финального матча ЧМ, разработка инфографики и мемов, уникальные исторические футбольные экскурсии по Петербургу, создание видео о футболе для соцсетей, а также экспертные интервью в деловых медиа и экскурсии для СМИ в аппаратную на стадионе и Единый центр управления сетью, который мониторил качество связи на всех 12 стадионах чемпионата мира - 2018.

В результате компании удалось подтвердить качество и надежность сети в СМИ для всех целевых аудиторий. По цитированию в СМИ во время чемпионата мира проект компании оказался на втором месте. Из 288 публикаций в СМИ Северо-Запада 80 % содержали позитивные отзывы о качестве связи МегаФона. Кроме того, был укреплен HR-бренд: в проекте по обеспечению связью ЧМ-2018 участвовали порядка 500 инженеров из разных регионов.

- Кубок Конфедераций 2017 и чемпионат мира по футболу 2018 стали серьезными технологическими и коммуникационными вызовами для компании, - отметил директор по связям с общественностью Северо-Западного филиала компании «МегаФон» Кермен Манджиева. - И тот факт, что мы не только справились с поставленными перед нами задачами, но и получили признание отраслевого сообщества, очень значим для нас. Это была проверка на прочность, которую мы с честью выдержали благодаря профессионализму нашей команды, взаимопониманию, нестандартным решениям и доверию руководства.