2019-02-20T15:00:56+03:00
Общество

В Ботаническом саду распустились первые подснежники – весна близко

Пока посетителей радуют лишь несколько экземпляров, а пик цветения придется на середину апреля
Петр КИБЕР
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В петербургском Ботаническом саду распустились подснежники.В петербургском Ботаническом саду распустились подснежники.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Весна близко. И если сурки из Ленинградского зоопарка проспали свой день, когда можно предсказать будущую погоду, то растения – создания более дисциплинированные. Почуяли тепло, и готово. В Ботаническом саду Петербурга распустились подснежники.

- Обычно это происходит в конце февраля, но в нынешнем году февраль теплый и цветы распустились на неделю раньше, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» пресс-секретарь Ботанического сада Александра Медведева.

При этом обычные для Петербурга, местные подснежники распускаются лишь в середине марта-начале апреля. Тогда же будет и пик цветения, когда красивой картинкой смогут насладиться все желающие. А пока в саду распустились лишь несколько цветков. И все они – «пришельцы».

- Это вид из Юго-Восточной Азии. Они растут в Китае, Монголии. Там немного другой климат. В городе немного потеплело, а у нас температура на два-три градуса выше, чем по городу, и цветы «проснулись» после зимы, - рассказали в Ботаническом саду. – Это означает, что весна уже близко.

Первоцветы постоят еще недели две. Но огорчаться не надо, ведь на смену им придут другие подснежники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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