Свидание со SKODA и «Авто Премиумом»

В честь Дня всех влюбленных группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» организовала экспозицию ŠKODA KODIAQ в Охта Парке. На мероприятие пригласили Амура, и ожидалось, что ему придется потрудиться, но результат оказался мгновенным! Амуру не пришлось даже целиться! Он лишь достал свою стрелу, и на площадку к автодилерам тут же пришла семья, действительно влюбленная в ŠKODA.

Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

Ровно 12 лет назад Николай и Алла приняла участие в «Чешском Марафоне» - одном из первых масштабных проектов чешской марки и дилеров в Северной столице. Результатом для этой пары стала редкая удача, выпадающая на долю немногих - они выиграли автомобиль ŠKODA!

-Мы стали одними из первых владельцев автомобиля ŠKODA Fabia в России. И это был удивительный автомобиль - он совсем не ломался. Когда спустя много лет мы его продавали, то посчитали свои затраты и поняли, что это лишь расходные материалы и масло, и больше ничего. Машина была идеальна! - поделились своими впечатлениями о ŠKODA Николай и Алла.

Сегодня марка ŠKODA производит умные автомобили новейшего поколения, но в них по-прежнему вложена душа приветливой и гостеприимной Чехии. Эти автомобили способны стать полноправными членами вашей семьи.

Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

На экспозиции в Охта Парке был представлен ŠKODA KODIAQ - автомобиль, о котором мечтают многие. А мечты, как известно, имеют свойство сбываться. Для этого нужно лишь познакомиться с ней и воплотить ее в реальность. Тем более, что у дилеров «Авто Премиум» для этого есть много неоспоримых аргументов - это и удачные кредитные программы, и выгоды по программе trade-in, и сезонные предложения.

Выходные, проведенные на лесном катке, закончились, но много праздников еще впереди. А всех, кто записался на тест-драйв в один из дилерских центров «Авто Премиум», ждут приятные сюрпризы и выгодные покупки.

В «Авто Премиум» вы обязательно встретите ŠKODA своей любви!

ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград, в том числе «За I место в области маркетинга в 2018 году в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер 2017 года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5 и Руставели, д. 25, к. 2 удобно расположены в непосредственной близости к КАД. Во всех дилерских центрах представлен полный модельный ряд ŠKODA. Владельцам автомобилей предоставляются услуги послепродажного обслуживания, широкий выбор деталей и аксессуаров в магазинах оригинальных запчастей, услуги малярно-кузовного участка, помощь в подборе кредитных и страховых программ.

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