2019-02-20T16:32:26+03:00
Происшествия

Уволенный за наркотики сотрудник военной комендатуры, ночью напал на жителя Кудрово

Неадекватный мужчина размахивал ксивой и требовал впустить его в квартиру [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Уволенный за употребление наркотиков сотрудник военной комендатуры, ночью напал на жителя КудровоУволенный за употребление наркотиков сотрудник военной комендатуры, ночью напал на жителя КудровоФото: Олег ЗОЛОТО
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Обнаглевший бывший сотрудник военной комендатуры в Петербурге, после своего увольнения за употребление наркотиков совсем потерял страх и напал на жителя Кудрово. Инцидент произошел в два часа ночи 20 февраля. Неизвестным образом, у мужчины сохранилось удостоверение, с помощью которого он пытался надавить на молодого человека, который просто возвращался домой.

- Около двух часов ночи я возвращался домой. Зашел в подъезд, а за мной этот подозрительный товарищ. Он сразу же стал ко мне приставать и требовать, чтобы я показал ему квартиру, в которой живу. Говорил, что я снимаю жилье с нарушение и без регистрации. Начал угрожать, - рассказал о случившемся пострадавший житель Кудрово.

Все происходящее попало на камеру видеонаблюдения, которая установлена в парадной дома 11, корпус 1, по улице Столичной, где и случилась потасовка. Мужчина в черной куртке зашел в подъезд и сразу же начал тыкать в нос молодому человеку в желтом пуховике ксивой в бордовой обложке. Юноша посмотрел на документ и направился в лифт, экс-сотрудник военной комендатуры за ним.

Молодой человек, поняв, что дело не чисто, решил не подниматься на свой этаж, а вышел обратно в подъезд и попытался сфотографировать на смартфон неизвестного мужчину. Но тот постоянно выбивал у него из рук телефон и угрожал арестом. Юноша заметил, что у нападавшего при себе наручники и нож, которые он постоянно пытался достать.

Житель Кудрово решил, что подозрительный мужчина может быть опасен и позвонил в «112». Как только агрессивный мужчина это заметил, то поспешил уйти. Но парень удерживал его до тех пор, пока не приехала полиция. Через 10 минут правоохранители скрутили нападавшего и отправили его в служебную машину. Предварительно, мужчина находился в состоянии опьянения. Были ли то наркотики или алкоголь, устанавливает полиция.

Уволенный за употребление наркотиков сотрудник военной комендатуры, ночью напал на жителя Кудрово.

Выяснилось, что задержанного зовут Александр Малиновский. Он бывший сотрудник военной комендатуры Петербурга, которая располагается на Садовой улице. Уволили его за употребление наркотиков. Но каким образом у него оказалось действующее удостоверение - не известно.

Храбрый парень в желтой куртке после схватки с нежданным ночным гостем получил ушибы головы и предплечья. Сейчас он лечится дома. Молодой человек по факту случившегося написал заявление в полицию. Однако, по его словам, сейчас правоохранители пытаются всё представить, как банальное недоразумение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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