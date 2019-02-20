2019-02-20T17:28:41+03:00
Общество

Стоим в очереди на прием к врачу по два месяца: Прокуратура проверила городскую больницу №9

Руководству клиники уже вынесено представление о нарушении закона
Евгения МОСКВИНА
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Сорок человек больше двух месяцев не могут попасть на прием в 9-ую городскую больницу. Фото: vk.com/hospital9at.krestovskyСорок человек больше двух месяцев не могут попасть на прием в 9-ую городскую больницу. Фото: vk.com/hospital9at.krestovsky
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Очереди на прием в поликлиниках знакомы, пожалуй, каждому. Но в Городской больнице №9 на Крестовском проспекте ожидание для некоторых петербуржцев затянулось. Попасть на прием к специалистам больные не могут месяц, а то и два. Речь идет о пациентах, которых направили в больницу на первичную плановую консультацию. Бесплатную. По закону, принять их обязаны в течение двух недель с момента обращения.

О затянувшихся очередях узнали сотрудники прокуратуры Петербурга, когда нагрянули с проверкой в медучреждение Петроградского района.

– Как показала проверка, по результатам обследования один из пациентов направлен 27 декабря 2018 года в учреждение на консультацию, которая проведена лишь 7 февраля 2019 года, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Ожидавший своей встречи с врачом так долго оказался не единственным петербуржцем. Медицинскую помощь в таком же «оперативном» режиме получили за последнее время еще девять пациентов. Но и это не все «страдальцы». Несколько десятков человек все еще до кабинетов врачей в 9-й больнице не добрались.

– На момент проверки более двух месяцев 40 человек ожидают прием врача-специалиста, – добавили в пресс-службе городской прокуратуры.

Теперь в органах решается вопрос привлечении руководителей медучреждения к дисциплинарной ответственности. Больница обязана будет устранить нарушения закона – главному врачу прокуратура вынесла представление.

К сожалению, в самом медучреждении «Комсомолке» комментировать ситуацию отказались. А причина очередей может крыться, например, в нехватке мест или большом потоке пациентов. Больница представляет собой хирургический стационар на 184 койки. Специалисты клиники занимаются лечением сложных профильных патологий. В больнице работают несколько отделений, в том числе амбулаторно-консультативное, хирургическое, гинекологическое, онкопроктологии, плановой и экстренной колопроктологии. Последнее, кстати, единственное на весь город.

Как указано на сайте клиники, ежегодно в больнице проходят лечение больше 12 тысяч пациентов. А больше 7,5 тысячам петербуржцев делают операции, половину из которых – в экстренном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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