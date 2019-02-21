Премьера спектакля «Олимпия» в Театре-фестивале «Балтийский дом»
Сюжет «Олимпии» охватывает период между двумя Олимпиадами: Московской 1980 года и Сочинской 2014. Смерть Высоцкого и война в Афганистане, перестройка и августовский путч 91-го, бурные девяностые и гламурные нулевые. Этот спектакль – попытка творческого осмысления трансформации, которая произошла с нашей страной и с нами.
Кроме того, 23 февраля, в 15.30 состоится лекция-дискуссия из цикла «Балтийский дом. Public театр», посвященная премьере «Олимпии».
Тема лекции: "80-е: от Олимпийского мишки до путча".
Журналисты, историки, деятели культуры и, главное, зрители откроют дискуссию о временах, которые мы пережили, чтобы осмыслить события и расставить свои акценты в истории, которая вершилась нами и у нас на глазах.
В ролях:
Дмитрий Прокофьев – экономист, историк, публицист;
Андрей Столяров – культуролог, писатель, философ;
Мария Мацкевич – социолог (Институт Социологии РАН);
Дмитрий Солонников – политолог (директор Института Современного Государства).
Место проведения: театр-фестиваль «Балтийский дом», Актерское фойе.
ИСТОЧНИК KP.RU