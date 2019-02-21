2019-02-20T17:20:58+03:00
Досуг

Премьера спектакля «Олимпия» в Театре-фестивале «Балтийский дом»

Не пропустите грандиозное событие 22 и 23 февраля
Степан СТЕПАНОВ
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Фото: baltic-house.ruФото: baltic-house.ru
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Сюжет «Олимпии» охватывает период между двумя Олимпиадами: Московской 1980 года и Сочинской 2014. Смерть Высоцкого и война в Афганистане, перестройка и августовский путч 91-го, бурные девяностые и гламурные нулевые. Этот спектакль – попытка творческого осмысления трансформации, которая произошла с нашей страной и с нами.

Кроме того, 23 февраля, в 15.30 состоится лекция-дискуссия из цикла «Балтийский дом. Public театр», посвященная премьере «Олимпии».

Тема лекции: "80-е: от Олимпийского мишки до путча".

Журналисты, историки, деятели культуры и, главное, зрители откроют дискуссию о временах, которые мы пережили, чтобы осмыслить события и расставить свои акценты в истории, которая вершилась нами и у нас на глазах.

В ролях:

Дмитрий Прокофьев – экономист, историк, публицист;

Андрей Столяров – культуролог, писатель, философ;

Мария Мацкевич – социолог (Институт Социологии РАН);

Дмитрий Солонников – политолог (директор Института Современного Государства).

Место проведения: театр-фестиваль «Балтийский дом», Актерское фойе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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