Сергей Семак: С «Фенербахче» придется играть без пяти основных футболистов

- Каких изменений ожидаете в игре «Фенербахче» по сравнению с первым матчем?

- Сомневаюсь, что игровая модель соперника изменится. Даже несмотря на то, что в Петербург «Фенербахче» приехал без нескольких игроков. Хотя игра в гостях всегда отличается от домашней. Нам в этом смысле завтра будет полегче.

- Какова ситуация с травмированными? Кто не готов играть?

- Кристиан Нобоа продолжает лечение, но он в Лигу Европы и не заявлен. Также лечится Далер Кузяев и Клаудио Маркизио - их участие в матче с «Фенербахче» исключено. Александр Ерохин перенес операцию и пока не тренируется. Олег Шатов тоже не тренируется. Они тоже не сыграют.

- В первой встрече в центре поля у «Зенита» играли Барриос и Краневиттер, потому футбол вашей команды выглядел оборонительным. Готовы ли сделать изменения в выборе полузащитников?

- В связи с травмами выбор в середине поля у нас ограничен. В организации атаки нам игра в Стамбуле не удалась. Завтра нам нужно будет больше атаковать. Поэтому изменения возможны.

- В этом сезоне вам уже приходилось отыгрываться после поражения в еврокубках. Тогда вы упростили игру, выпустив на поле одновременно и Дзюбу, и Заболотного. Можно ли завтра ожидать подобного?

- Да, мы должны играть активно и агрессивно. Тем не менее никакой связи между матчами с минским «Динамо» и «Фенербахче» нет. Это совсем разные команды, соответственно и подготовка.

- Может ли завтра получить шанс 20-летний Леон Мусаев?

- Конечно, может. Как и любой футболист, находящийся в обойме. Но мы учитываем, что Мусаев молодой игрок, наблюдаем, как он справляется с давлением.

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