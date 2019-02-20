2019-02-20T18:36:37+03:00
Спорт

Дзюба сыграл на тренировке «Зенита» в пятнашки

Накануне ответного матча 1/16 Лиги Европы «Зенит» провел открытую для журналистов тренировку на «Газпром-Арене»
Максим МИХАЛКО
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Открытая для СМИ тренировка «Зенита» стартовала вовремя - свисток прозвучал ровно в пять вечера. Из полусотни собравшихся у кромки поля журналистов больше половины представляли Турцию. Может, они рассчитывали увидеть что-то секретное? Диалог с коллегой это предположение опроверг.

«Открытые тренировки везде одинаковы», - сказал турок, проживающий уже 15 лет в Москве. «В Турции - тоже самое. Журналистов допускают на 15 минут занятия, когда никаких ценных наблюдений сделать невозможно. Футболисты только бегают и неспешно катают мяч».

Тренировка «Зенита» в этом смысле выглядела классически. Под руководством итальянца Ивана Карминати футболисты растягивались, бежали трусцой, ускорялись, потом переключались на перепасовку, возвращались к растяжке и снова к перепасовке. Сергей Семак и помощники, выстроившись в шеренгу, предпочитали наблюдать за этим на расстоянии. Лишь изредка прерывая молчание короткими замечаниями между собой. Серьезной работой отдавало с противоположного края поля, откуда раздавались плотные удары по мячу - там отдельно от полевых игроков занимались трое вратарей. С нового года вместе с Андреем Луневым и Михаилом Кержаковым в основном составе постоянно тренируется 19-летний воспитанник Академии «Зенита» Николай Рыбиков.

Турецкие журналисты тем временем рассуждали о комфорте, который в промозглый дождь им обеспечила крыша «Газпром-Арены». А вот размеры арены, принимавшей полуфинал чемпионата мира, на южных гостей впечатления не произвели: «У нас много больших стадионов, похожих на этот. Наверное, ваш стадион турки и строили, - cо смехом предположил иностранный журналист.

Веселый шум на поле заставил вспомнить известный тренерский постулат: чем важнее предстоящяя игра, тем большее значение имеет эмоциальная разрядка. Футболисты «Зенита» принялись играть...в пятнашки. По команде Карминати водящие менялись каждые несколько секунд, Артем Дзюба заранее высматривал место для рывка от желающего его запятнать, а на поле в это время устанавливались ворота. Намечалось самое интересное — двусторонняя игра. Как Сергей Семак распределит футболистов? Увидев это, можно было сделать вывод о стартовом составе на завтрашний матч с «Фенербахче». Разрешенные журналистам 15 минут в этот момент и завершились...

ИСТОЧНИК KP.RU

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