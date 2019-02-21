Вслед за Сингапуром: в Ленобласти внедрят технологии умного города

В первый день Российского инвестиционного форума Ленинградская область заключила соглашения на 127 миллиардов рублей. Среди договоренностей — строительство универсального многопрофильного глубоководного портового комплекса в Приморске, локализация производств, развитие новых логистических комплексов, а главное — особенно актуальные и обсуждаемые сегодня цифровизация региона и создание умных городов. Партнером по развитию этих сфер стала компания МТС, которая за два года планирует инвестировать порядка четырех миллиардов рублей.

Идеальный пример умного города — Сингапур. Там используют электричество из природного газа, перерабатывают отходы, а 80 процентов зданий к 2030 году будут соответствовать ведущему стандарту энергоэффективности. Однако «интеллект» не ограничивается экологией. Благодаря анализу больших данных можно будет забыть об очередях в больницах, а инфраструктура районов станет подстраиваться под потребности их жителей. Аварии в ЖКХ могут просто исчезнуть: когда компьютер анализирует степень износа коммуникаций, достаточно превентивных мер. Круто, не правда ли?

Да, все это не сразу появится у всех, развитие явно не будет равномерным, но движение уже началось. Пилотные проекты умного города уже реализуются в Петербурге, а в этом году стартуют и в Ленобласти. Ключевым направлением сотрудничества станут проекты, связанные с цифровизацией области и развитием инновационных сервисов на базе технологий интернета вещей, больших данных и облачных сервисов.

— Мы выделили три важнейших направления для внедрения умных технологий. Во-первых, это возможность реальной экономии — как энергоресурсов, так и бюджетных средств. Второй критерий – безопасность жителей. И третий — вовлечение граждан в процесс управления городом, — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Первыми ощутить, как умнеют города, смогут жители Соснового Бора и Гатчины – именно их выбрали для реализации пилотных проектов.

Так, в Сосновом Бору вскоре может появиться умное освещение, которое позволит разумно расходовать электричество и экономить бюджетные деньги. Также в планах реализовать концепцию умного общественного транспорта.

- У МТС уже есть примеры комплексных проектов на базе интернета вещей, которые мы реализовали и планируем масштабировать в сотрудничестве с партнерами по всей стране. Например, в конце года мы закончили проект в Арске, где внедрены умные счетчики расхода воды и электричества, умная парковка, умное видеонаблюдение, а также экомониторинг и умные мусорки. Такие решения в комплексе уже делают жизнь горожан безопаснее и комфортнее. Если умная видеокамера заметит подозрительного человека у подъезда, который фигурирует в базах правоохранительных органов как потенциально опасный, то система автоматически вызывает полицию. Система экономиторинга подаст жителям сигнал, если в воздухе будет превышена норма концентрации вредных веществ. За счет умной парковки жители могут по пути домой узнать в специальном приложении, где есть свободное место для автомобиля, и не ездить кругами в его поисках, - отметил директор МТС в Петербурге и Ленобласти Павел Коротин

Естественно для реализации таких масштабных проектов требуется инфраструктура. Ранее мы писали, что МТС обеспечила ковровое 4G-покрытие федеральных и региональных трасс на территории области, а также небольших населенных пунктов и дачных поселков вдоль них.

Кроме того, в этом году будут развивать специальную сеть для интернета вещей во всех районных центрах. Это ускорит появление умных сервисов, таких как полная автоматизация платежей за коммунальные услуги, дистанционный учет ресурсов, повышение качества коммунальных услуг и снижение общедомовых расходов и, как следствие квартплаты.