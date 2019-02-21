2019-02-21T12:00:32+03:00
Здоровье

В Петербурге открылась клиника ранней диагностики рака

Предупредить или вовремя обнаружить недуг пациентам поможет целая команда врачей
Александра СУРИС
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Longa Vita- главный секрет долгой жизни. Фото предоставлено клиникой«Longa Vita»Longa Vita- главный секрет долгой жизни. Фото предоставлено клиникой«Longa Vita»
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Неприятная статистика: Петербург по-прежнему остается в числе городов, где больше всего онкобольных. На днях врио губернатора Петербурга Александр Беглов утвердил план по борьбе с этим заболеванием в Петербурге до 2024 года.

- Основной целью плана является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, - сообщили в пресс-службе Смольного.

Идеальный вариант – регулярно проходить обследования и убеждаться в том, что вы здоровы. Но если проблема все-таки возникла, онкозаболевание очень важно «поймать» на самой ранней стадии. Тогда у пациента высокие шансы на полное выздоровление. Для этого в клиниках внедряют различные программы диагностики. А клиника Longa Vita, которая открылась на Большеохтинском проспекте, выбрала раннюю диагностику рака своим приоритетным направлением.

- Мы уверены: это очень важно и постараемся решить эту задачу, а также обеспечить пациентов своевременным и оптимальным лечением, - сказала на открытии медицинского центра главный врач Консуэло Аширова. - Наш медицинский центр небольшой, но очень современный, оснащенный передовым диагностическим и лечебным оборудованием. Но главное: здесь собралась замечательная команда докторов, с опытом работы в крупных лечебных и научных учреждениях Петербурга. А партнерские отношения с ведущими онкологическими центрами нашего города позволяют обеспечить этапность и преемственность лечения наших пациентов.

Longa Vita- главный секрет долгой жизни. Фото предоставлено клиникой «Longa Vita».

Longa Vita- главный секрет долгой жизни. Фото предоставлено клиникой «Longa Vita».

Впрочем, на одной только онкологии в этом медицинском центре не останавливаются. Здесь есть и консультационное отделение, где работают врачи самых разных направлений: гинекологи, колопроктологи, неврологи, эндокринологи, терапевты. Причём примут здесь и детей, и взрослых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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