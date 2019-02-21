Почему юриста, признавшегося в заказе убийства своей тети, трижды оправдали в суде

В декабре 2014 года в коммуналке на Басковом переулке в Петербурге нашли застреленную 58-летнюю пенсионерку Зему Габараеву. Вскоре сыщики задержали и убийцу. Им оказался близкий друг семьи Мендик Кокоев. Киллер сразу же признался в преступлении и дал показания против племянника жертвы – юриста Алана Габараева, заявив, что тот нанял его для преступления за два миллиона рублей. Алана объявили в розыск и вскоре задержали в Абхазии. Парень, как и киллер, тоже дал явку с повинной. Мол убил тетю из-за наследства. За это ему грозило пожизненное. Но когда дело дошло до суда, система неожиданно сломалась. Недавно присяжные оправдали парня в убийстве своей тети уже в третий раз. «Комсомолка» решила разобраться, что смущает народных судей в этом преступлении.

«ДВА МИЛЛИОНА ДЛЯ КИЛЛЕРА»

- Киллер действительно дал показания против Алана, - рассказывает адвокат городской коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Игорь Федюшкин. - Есть его явка с повинной и допрос, в котором он говорит, что сделал это по заказу Алана. Тот попросил убить тетю, потому что хотел завладеть ее имуществом. После задержания в Цхинвале Габараев тоже признался. Написал явку с повинной, что сделал это из-за наследства. И Алан действительно передал убийце два миллиона рублей. Мы это признаем. Но в этой истории было все совсем по-другому.

Юриста обвиняли в том, что за два миллиона он нанял киллера для расправы над тетейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

И вот как звучит позиция защиты. Одно время Мендик жил в доме у Алана в Цхинвале. В тот момент он заметил завещание его тети, которая все свое имущество оставляет племяннику.

- Кокоев, увидев, эти документы спросил у Алана: Ты получишь ее имущество, а что если ускорить ее смерть?», - делится Федюшкин. – Алан на это отшутился: «Ты че, дурак?». Но Мендик не останавливался. Он знал что, тетя продает свою комнату в коммуналке в Петербурге. Слышал, что у нее должны быть деньги на руках и спрашивал, как она их повезет.

В это время сам Алан, по словам адвоката, беспокоился больше за свою карьеру, чем за имущество тети. После окончания юрфака парень хотел работать в правоохранительных органах. Но устроиться по профессии не мог. Тогда на помощь ему и пришел Кокоев.

- У Мендика очень высокопоставленные родственники, - делится Алан. - Он говорил, что устроит меня в ФСБ, прокуратуру или МВД. Но для этого нужно, чтобы я заплатил ему миллион рублей. Мы поверили ему, и моя мама продала нашу двухкомнатную квартиру за два миллиона рублей.

«Я ЗАХОДИЛ К ТВОЕЙ ТЕТКЕ»

Миллион, по словам Алана, он отдал Мендику за устройство на работу, а второй миллион – за то, что он им подыщет новую квартиру для мамы. Кокоев взял эти деньги и на прощание сказал: «Ждите». После чего пропал.

- Через какое-то время Мендик приехал ко мне, был сам не свой, суетился, посадил меня в машину и дал по газам, - вспоминает Алана. – Он волновался. Потом резко остановился и с волнением спросил: «Никто вам из Петербурга не звонил?». Я говорю - нет. Он посмотрел на меня и сказал: «Ну жди, вам позвонят. Я к тетке твоей ненормальной заходил, общался». Я удивился – зачем? Он отмахнулся: «А че, у тебя в гору должны пойти дела, а я ни с чем остаться?». И уехал. А потом нам сообщили, что тетя застрелена.

Алан со своим адвокатом трижды победили в судеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Незадолго до убийства Зема тоже продала свою квартиру. Хотела перебраться в Осетию к родственникам. И пока Алан искал ей жилье в Цхинвале, новая владелица разрешила пенсионерке остаться. В это время и произошло преступление.

- Мендик позже рассказал, что купил в Осетии пистолет, - делится адвокат Алана. - Приехал к дому пенсионерки. Минут 40 простоял возле двери. Соседи его заметили, и он попросил их проводить его к Земе. Попав в комнату тети Алана, он ее застрелил. Выходя из ее квартиры, он сказал соседям: «Вот дура». Видимо, он искал два миллиона рублей с продажи комнаты, но не нашел.

Узнав об убийстве тети, Алан, по его словам, тут же принялся искать убийцу.

- Алан понял, что тот его кинул, нанял людей и поймал своего горе-приятеля, - поясняет адвокат. – К тому времени Мендик купил на его два миллиона себе дорогую иномарку. Люди Алана в итоге избили Кокоева, забрали у него автомобиль и дали две недели на возврат долга, отпустив его. После этого и начались задержания.

«МЫ СТАЛИ ВРАГАМИ»

Алана задержали в Осетии. Зарубежные силовики, по словам адвоката, выбили из племянника показания, поэтому тот поначалу и признался в преступлении. Но, когда парня доставили в Петербургу, от всех своих слов он отказался. Сам же Кокоев изменил свои показания только в суде.

- Мы с Мендиком стали врагами, - вздыхает Алан. – На суде я с ним потом встретился, окликнул его: «Мне хоть скажи, зачем ты ее убил?». Он мне ответил: «Чтобы вернуть тебе долг. Я тебе вернул то, на что тебя обманул». Видимо, он имел в виду те два миллиона рублей.

Алан возле Верховного суда РФФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Всю эту историю Алан рассказывает присяжным вот уже в третий раз. И те верят ему.

- Алан с мамой продали свою квартиру за два миллиона рублей, - поясняет защитник. – Передали их Мендику якобы за убийство, чтобы получить наследство. Но у тети была только комната за два миллиона и полуразрушенный дом за 300 тысяч рублей в Осетии. То есть, они остались без жилья, убили родственницу, чтобы получить выгоду в 300 тысяч?

Сейчас коллегия присяжных признала киллера виновным в преступлении. Алана оправдали в третий раз. Но парень не исключает, что ему придется защищаться в суде снова.

- Я в принципе не мог такое организовать, - утверждает парень. – Никакой компенсации с убийцы моей тети мы не потребовали. Лучше избить его. У меня была возможность сделать так, чтобы Мендика не стало, но я не готов перейти эту грань. От мести я на тот момент отказался.

Будет ли прокуратура обжаловать приговор, пока неизвестно.