Здравоохранение, экология, образование: Беглов рассказал о приоритетах для Петербурга

20 февраля, президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. В речи главы государства было поднято много проблем, которые касаются каждого жителя страны. И Петербурга в частности.

Здоровье

Позднее, по итогам выступления, Александр Беглов высказался по тем задачам, которые необходимо решить в Северной столице. Основные направления - экология, образование и здравоохранение. Один из проектов – социальная карта петербуржца.

- Важно, чтобы люди не бегали за какими-то льготами и справками, а все это было на единой социальной карте, - приводит слова врио губернатора его пресс-служба.

Также Александр Беглов отметил, что в городе нужно улучшить медобслуживание для детей и расширить сеть бережливых поликлиник (проект, реализуемый Минздравом, которым предусмотрено сокращение очередей и уменьшение времени ожидания приема врача с помощью электронных технологий).

Не осталась забыта и поднятая президентом проблема ранней диагностики онкозаболеваний.

- Необходимо создать все условия для диспансеризации населения. А чтобы не было очередей на диагностику, поликлиники должны работать допоздна и в выходные дни, - заявил Александр Беглов, добавив, что если понадобиться увеличить штат медработников, то это будет сделано.

Учеба

Еще один пункт – образование. Так классные преподаватели в школах вскоре будут получать надбавку за дополнительную нагрузку, которая ложится на них. Кроме того, в планах Смольного обеспечить высокие стандарты образования, чтобы в Петербурге было престижно учиться. Для начала – создать систему навигации по выбору будущей специализацию.

- У нас уже есть первые результаты. Выбрав профессию, нынешний школьник будет не только знать, куда пойти учиться, но и где дальше работать, - отметил врио губернатора.

Сами ученики смогут выбрать как вуз, так и средние профессиональные образовательные учреждения. При правильном планировании проблем с дальнейшим трудоустройством у них не будет.

«Социалка» и экология

Зато у Петербурга есть успешный опыт по работе с ветеранами, блокадниками и многодетными семьями и инвалидами. Для последних организовывают рабочие места, чтобы люди не сидели дома в четырех стенах, а имели возможность общаться и зарабатывать.

Что касается экологии, то эту проблему Беглов назвал номером один в городе, особенно с утилизацией мусора. Действующий губернатора заверил, что вопрос рекультивации полигона «Красный Бор» обязательно будет поднят на совещании в Министерстве природных ресурсов.

- Сейчас только Петербург занимается обслуживанием полигона. Нужно подключать и федеральные структуры, которые должны взаимодействовать с городом в этом вопросе, - подчеркнул Александр Беглов.