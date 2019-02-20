Дом танца "Каннон Данс" представляет пластический спектакль по мотивам пьесы Александра Островского "Гроза"

Работы хореографов Дома танца - Натальи Каспаровой, Ксении Михеевой, Алисы Панченко уже не раз номинировались на высшую театральную премию "Золотая маска". В 2019 году танцевальный спектакль "Гроза" - уже находится в четырех номинациях. Перед московским "золотомасочным" показом у жителей Петербурга есть возможность увидеть спектакль на петербургской сцене.

"В основе нашей "Грозы" - история о том, как внутри человека под влиянием обстоятельств сжимается пружина и, в конце концов, резко выпрямляется, взрывается, не выдержав напряжения. Удивительно, но в каждом человеке живет и суровая Кабаниха, и безвольный Тиша, и стремящаяся к чему-то высокому Катерина. И каждая эта "личность" изменяется. Это сложная конструкция, в которую вплетен танец", - говорит Ксения Михеева.

В городе засуха. Духовная, интеллектуальная, эмоциональная засуха и для горожан наступает особое время, когда открываются их пороки и истинные помыслы. В этом хаосе мыслей и чувств становится явным двуличие каждого. Довериться одним и проигнорировать секреты других, быть наравне и в секунду стать выше ближнего: одних такое лицемерие устраивает, другим даёт возможность изменить жизнь. Когда же наконец случится гроза?

Сценография спектакля - это индустриальное пространство, лабиринт из технологических и канализационных труб. Такое ощущение, что вода вот-вот прорвется через эти коммуникации, спектакль наполнен предощущением неизбежной катастрофы и грозы. Персонажи то пропадают, заходя за эти стены, то снова появляются, путешествуя по бесконечному лабиринту.

Критики пишут о том, что Михеевой подвластно рассказывание в контемпорари даже самой классической истории, если хореограф чувствует дух текста.

"Мировая практика показывает, что сложнее всего реализовать себя в качестве независимого хореографа, так как они сталкиваются со множеством проблем организационного и финансового характера. В случае с Ксенией Михеевой нам вдвойне приятно, что из наброска, который она поставила для ХХ летнего юбилея Каннон Данс, спектакль вырос в полноценное и глобальное высказывание состоявшегося мастера, у которого очень всего много впереди!", - говорит Вадим Каспаров, директор фестиваля OPEN LOOK и Дома танца "Каннон Данс".

КОГДА: 8 марта 20.00.

ГДЕ: театр Зазеркалье, Рубинштейна 13.

Продолжительность 1 час.