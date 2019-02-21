В Петербурге эвакуировали Эрмитаж из-за анонимного сообщения о бомбе

Шестой день Петербург стоит на ушах. С субботы, 16 февраля, город атакуют лже-террористы. «Минеры» не дают покоя больницам, школам, вузам, театрам, торговым центрам. Самым «урожайным» на эвакуации выдался понедельник. Тогда анонимные угрозы о заложенной в здании бомбе получили более тысячи организаций. На улицы вывели больше 80 тысяч человек.

Спецслужбы работают на износ, горожане негодуют – неизвестные подрывают спокойную жизнь города. Расстраиваются из-за эвакуаций и туристы. Днем в четверг «минеры» посягнули на святая святых – Эрмитаж.

- Дошла и до Эрмитажа очередь. Эвакуируют, - сообщили посетители.

Туристы и посетители покидали музей расстроенными. Фото: vk.com/wall-143634330_515.

В музее информацию также подтвердили. Как рассказали сотрудники, после тревожного сообщения из здания главного городского музея вывели всех посетителей и штат.

- В данный момент происходит эвакуация из Главного комплекса зданий Государственного Эрмитажа. Музей не работает на вход, - предупредили в пресс-службе. - Здание Главного штаба продолжает принимать посетителей. На входе образовалась небольшая очередь.

Туристы и посетители покидали музей расстроенными. Для того, чтобы попасть внутрь и прикоснуться к искусству, они отстояли приличную очередь. Хулиганы покусились на Зимний дворец в третий четверг месяца - день бесплатного посещения Эрмитажа.

Очевидцы сообщили, что на место ЧП уже прибыли специалисты. Сколько продлится проверка Эрмитажа – неизвестно.

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