В Петроградском районе Петербурга снег убирали дворники-африканцы

Петербург – толерантный и многонациональный город, и присутствие иностранцев на улице никого не удивляет примерно с 1703 года. Но при этом при всем, темнокожие африканцы в жилетах, гребущие лопатами снег во дворах Петроградской стороны – явление необычное.

- На Петроградке на выручку дворникам из Средней Азии пришли африканцы, - писали накануне в соцсетях горожане.

Впрочем, объяснение необычному явлению нашлось быстро. В администрации Петроградского района рассказали, почему так получилось и заодно напомнили, что подобные выражения о национальности или цвете кожи – неуместны.

- Действительно, вот уже несколько дней во дворах и на улицах работали темнокожие уроженцы Нигерии, - сообщили в районной пресс-службе.

По словам чиновников, это «шефская» помощь от шведской строительной компании, работающей в Петербурге. 10 человек были выделены для уборки снега. Рабочие из Западной Африки чистили дворы на Ординарной улице, Каменноостровском проспекте и набережной реки Карповки.

- Считаем, что привлечение внимания к экзотической внешности само по себе не слишком вежливо по отношению к командированным дворникам. Хотя картинка для русской зимы хороша! – заключили в администрации Петроградского района.