2019-02-21T15:30:15+03:00
Общество

В Петроградском районе Петербурга снег убирали дворники-африканцы

В районной администрации объяснили, это «шефская» помощь от шведской строительной компании
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ничего необычного, просто африканцы убирают лед в одном из дворов Петроградского района. Фото: vk.com/petrodistrictНичего необычного, просто африканцы убирают лед в одном из дворов Петроградского района. Фото: vk.com/petrodistrict
Изменить размер текста:

Петербург – толерантный и многонациональный город, и присутствие иностранцев на улице никого не удивляет примерно с 1703 года. Но при этом при всем, темнокожие африканцы в жилетах, гребущие лопатами снег во дворах Петроградской стороны – явление необычное.

- На Петроградке на выручку дворникам из Средней Азии пришли африканцы, - писали накануне в соцсетях горожане.

Впрочем, объяснение необычному явлению нашлось быстро. В администрации Петроградского района рассказали, почему так получилось и заодно напомнили, что подобные выражения о национальности или цвете кожи – неуместны.

- Действительно, вот уже несколько дней во дворах и на улицах работали темнокожие уроженцы Нигерии, - сообщили в районной пресс-службе.

По словам чиновников, это «шефская» помощь от шведской строительной компании, работающей в Петербурге. 10 человек были выделены для уборки снега. Рабочие из Западной Африки чистили дворы на Ординарной улице, Каменноостровском проспекте и набережной реки Карповки.

- Считаем, что привлечение внимания к экзотической внешности само по себе не слишком вежливо по отношению к командированным дворникам. Хотя картинка для русской зимы хороша! – заключили в администрации Петроградского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В пятницу, 22 февраля, в Петербурге ударят морозы
Подростка элитного лицея Петербурга отстранили от занятий из-за цвета волос
Петербуржец распространял порнографию с детьми из Северной Америки
Глава Комитета по печати побывал на блокадной выставке в «Ленфильме»
Центр психолого-педагогической и социальной помощи Выборгского района провалил работу с трудными детьми
В Фонтанном доме откроется выставка к 130-летию Анны Ахматовой
Петербургские депутаты поддержали идею легализации граффити
Из-под руин корпуса Университета ИТМО спасают дорогостоящее оборудование
На месте завода авиадвигателей имени Климова на Кантемировской улице построят жилье
Водители оказались не готовы к снегу - с утра в Петербурге произошло множество ДТП
Вице-губернатор Елин: у Петербурга есть все, чтобы обеспечить развитие экономики
Из-за ремонта на полтора месяца меняется режим работы метро «Кировский завод»
Учеников школы 115 эвакуировали сразу после начала занятий
Седина в бороду - нож в ребро: в Новой Ладоге 32-летняя женщина «порезала» своего 62-летнего сожителя