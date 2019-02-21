Зенит-Фенербахче. 21 февраля 2019: Прямая онлайн-трансляция ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

Трансляция матча «Зенит» - «Фенербахче» 21 февраля 2019

Результат первого матча оказался приемлемым для обеих команд. Минимальная победа (1:0) «Фенербахче» позволила турецкой команде отправиться в Санкт-Петербург с преимуществом. И чем дольше «Фенербахче» сегодня будет удерживать свои ворота сухими, тем выше окажутся шансы гостей на выход в следующий раунд. Для «Зенита» же минимальное поражение в Стамбуле выглядело гуманно. В первом тайме хозяева доминировали полностью – почти вся игра проходила около штрафной «Зенита» и единственный пропущенный мяч – это лучше, чем при таком футболе могла отделаться петербуржская команда. Для выхода в следующий раунд «Зениту» требуется забивать минимум два мяча. Для этого, по словам Сергея Семака, нужно намного больше, чем в первой встрече, провести времени на половине поля соперника. Соответственно,и в стартовом составе «Зенита» сегодня должно выйти больше атакующих футболистов.

Статистика личных встреч Зенит - Фенербахче

Игра в Стамбуле стала первой личной встречей в еврокубках между «Зенитом» и «Фенербахче». А за всю предыдущую историю участия «Зенита» в еврокубках ему лишь раз попадался соперник из Турции. Тринадцать лет назад сине-бело-голубые в матчах этого же турнира (он тогда назывался Кубок УЕФА) играл на выезде с «Бешикташем» (по регламенту турнира команды на групповой стадии встречались один раз, а жребий обязал играть в Стамбуле). Ничья 1:1 стала для «Зенита» победной – позволила выйти в 1/16 турнира.

Наиболее вероятный исход матча: победа «Зенита» (3:1).

Зенит-Фенербахче 21 февраля: Прямая онлайн-трансляция.

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