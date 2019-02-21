Полковник ВМФ брал взятки путевками по святым местам

Полковник, возглавляющий одно из подразделений Военно-морской академии имени Кузнецова, попался на взятках... паломничествами по святым местам. За помощь и покровительство предприниматели платили военному путевками на монастырский остров Валаам. Не брезговал полковник и дорогими «подарками», и просто крупными суммами.

ДЕЛО В ШЛЯПКЕ?

Андрей Владимирович Смуров – полковник медицинской службы, автор полусотни научных публикаций, кандидат медицинских наук, доцент. В последние годы он работал в Военно-морской академии имени Кузнецова – учебно-научном центре ВМФ. Там он возглавлял научно-исследовательский отдел обитаемости кораблей и медицинского обеспечения.

Отдел Смурова сопровождал опытно-конструкторскую работу по разработке судовой мебели, каютных выгородок и блоков мини-купе шифра «Келья». В интерьере судов допустимы только современные негорючие технологичные материалы, а Смуров был как раз тем человеком, который контролировал качество и выполнение требования ВМФ.

В декабре 2015-го к полковнику Смурову обратился начальник 73 отдела Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега»: нужно было согласовать документы по «Келье». Внезапно работа над проектом с боголепным названием навела военного на греховную мысль. За согласование Смуров попросил деньги, пятьдесят тысяч рублей. Чтобы провести их «по закону», полковник предложил оформить их как плату по липовому договору.

– Между компанией «Онега» и супругой Смурова оформили фиктивный договор, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. – За якобы выполненные работы на имя Смуровой компания перечислила 42 630 рублей.

Какие именно услуги супруга военного якобы оказала «Онеге», не уточняют. Но, по данным «Комсомолки», родственница военного, предположительно, занимается изготовлением и продажей свадебных шляпок.

НЕ СМОГЛИ ОТКАЗАТЬ

Спустя два месяца, в феврале 2016-го, Андрей Владимирович вновь решил «заработать» пятьдесят тысяч рублей. На сей раз с этим предложением он обратился к представителю компании «Слотекс». В обмен на деньги пообещал ускорить подготовку заключения о том, что на кораблях ВМФ для отделки можно использовать производимый фирмой пластик. Деньги «узаконили» также по фиктивному договору на выполнение работ.

К концу 2016-го непристойное предложение полковник сделал еще одной компании, «Балтпроект». Аппетиты его несколько уменьшились: за согласование программы и методики испытаний опытного образца судовой мебели, разработанного компанией «Аэро Стайл», он попросил лишь тридцать тысяч.

Все перечисленные организации отказать полковнику не смогли. «Слотекс» за взяточничество уже наказали, произошло это в первых числах февраля.

– Мировой судья привлек «Слотекс» к административной ответственности: юридическому лицу назначили штраф в один миллион рублей, – сообщают в Военной прокуратуре Западного военного округа. – Штраф полностью выплачен.

МИЛЛИОННАЯ КАРА

А вот Завод слоистых пластиков пошел чуть дальше. Предваряя конкретные запросы от Смурова, предприятие сделало ему несколько дорогих подарков «за общее покровительство».

– С 28 апреля по 31 мая 2016-го Смуров получил от генерального директора завода ноутбук Apple MacBook Air стоимостью 94 000 рублей, а с 31 марта по 16 июля 2017-го – туристические путевки для него и его супруги на остров Валаам общей стоимостью 32 032 рубля, – пришли к выводу следователи.

На предприятии «Комсомолке» сообщили, что слышат о взятках полковнику Смурову впервые. Получить иные комментарии от завода оперативно не удалось.

Самого Смурова отправили под суд в сентябре прошлого года. 18 февраля 224-й гарнизонный военный суд огласил приговор. Андрея Владимировича признали виновным по четырем эпизодам, включая получение билетов на Валаам.

– Виновным себя Смуров признал частично, – сообщают в суде.

В наказание у «паломника» конфисковали 122 тысяч рублей (сумму, которую он получил от «Онеги», «Слотекса» и «БалтПроекта») и оштрафовали его на восемьсот тысяч рублей. В ближайшие три года полковнику Смурову останется только путешествовать по святым местам: путь на госслужбу для него будет закрыт.