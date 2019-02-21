Петербуржец Андрей Лазукин выиграл короткую программу в финале Кубка России

Финал Кубка России в иерархии российского фигурного катания считается далеко не самым престижным турниром. На него приезжают те, кто не попал в сборную на чемпионат Европы, и не имеет возможности выступать на международных соревнованиях. В нынешнем сезоне все перевернулось.

Меньше, чем за месяц до начала чемпионата мира, руководители Федерации фигурного катания на коньках России не знают, кто поедет в составе сборной в Саитаму. После того, как на чемпионате Европы в Минске не слишком уверенно выступили наши одиночники, финал Кубка России превратился для них фактически в еще один отборочный турнир. Неслучайно на него примчалась из Канады Евгения Медведева. Даже без тренера Брайана Орсера готова обойтись.

Фигуристы гнались за сложностью, но из 13-и участников только Андрей Лазукин сумел исполнить сложные прыжки без падений и помарок. Перед выходом на лед его тренер Алексей Мишин, которого иначе, как Профессором, в мире фигурного катания не называют, напутствовал своего ученика: «Это не чемпионат мира, катайся спокойно». И Андрей полностью выполнил тренерскую установку.

После выступления Лазукина, естественно, замучили вопросами о Елизавете Туктамышевой и сексе. Положение бой-френда обязывает. Похоже, Андрей уже привык и выработал стандартный стиль общения. Мол, занимаемся, шутим, но главное для нас – фигурное катание. Конечно, проще выступать самому. За Лизу ее парень может только переживать. Вот, недавно в Словении синхронно не слишком удачно выступили на скромном международном турнире.

Если бы Туктамышева показала там свой обычный уровень, ей вряд ли бы пришлось ехать в Великий Новгород. А теперь нужно в очном соперничестве доказывать, что места в сборной она заслуживает не меньше, чем Евгения Медведева и Станислава Константинова.

Но вернемся к Лазуткину. В его планах финал Кубка России был изначально. Собирается он и на Универсиаду. После традиционного диалога о главном Андрей признался, что напутствие Мишина, столь поразившее журналистов, для него традиционно. Не в первый раз так провожает на выступление тренер. Видимо, в глубине души надеется на экспромт в Саитаме. А еще Профессор отогнал журналистов от Лазукина перед жеребьевкой произвольной программы. Произнес еще одну свою традиционную фразу: «Рано, пташечка, запела, как бы кошечка не съела!»