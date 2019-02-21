«Зенит» - «Фенербахче» 21 февраля 2019 года: Обзор матча, счет, голы, статистика игроков

Первый тайм:

Почти весь тайм команды осторожничали. Большинство атак были позиционными, часто футболисты переводили мяч с фланга на фланг, но без продвижения к воротам. Тем не менее первая же ошибка в штрафной «Фенербахче» привела к голу — новичок «Зенита» Сердар Азмун грудью сбросил мяч Магомеду Оздоеву и тот расстрелял ворота. После этого игра надолго успокоилась, команды часто ошибались в передачах, а взорвал ситуацию снова Азмун, который воспарил в штрафной после навеса Дриусси и сбросил мяч в нижний угол — 2:0! Но радовались болельщики «Зенита» лишь 5 минут — гол в ворота Андрея Лунева пришел из ниоткуда — Топал сместился с мячом с правого фланга к центру и пробил обводящим ударом в дальний угол — бросок Лунева ничем не помог.

Второй тайм:

Несмотря на то, что счет гостей устраивал, они закрываться на своей половине поля не собирались. Чем дольше продолжался матч, тем более открытым становился футбол. «Фенербахче» обычно атаковал позиционно, порой удерживая мяч на половине поля «Зенита» до двух минут. У хозяев особо заметными в атаке были Азмун и вышедшний на замену Роберт Мак. Именно у них были голевые моменты, но иранец пробил головой выше, а Маку реализовать выход один на один помешал вратарь. Семак уже готовился выпускать Антона Заболотного, как быстрая котнратака «Зенита» завершилась после паса в касание Дзюбы выходом к воротам Азмуна. Который подработал мяч и закатил его в ворота: 3:1 и счет теперь уже устраивает «Зенит». Оставшиеся 15 минут прошли в обоюдных атаках. И хозяева могли забить третий четвертый мяч, и «Фенербахче» - второй. После одной из позиционных атак гостей удар заблокировал бросившийся под мяч Вильмар Барриос. На последних минутах состоялся дебют 20-летнего воспитанника Академии «Зенита» Леона Мусаева, который заменил Дзюбу. Финальный свисток застал сине-бело-голубых в атаке. «Зенит» выиграл у «Фенербахче» по сумме двух матче 3:2 и вышел в 1/ 8 финала Лиги Европы.

«Зенит» - «Фенербахче». Итоговый счет, голы, статистика игроков

«Зенит» - «Фенербахче» - 3:1 (2:1)

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Анюков, Барриос, Оздоев, Эрнани (Мак, 56) , Дриусси, Дзюба (Мусаев, 87), Азмун (Заболотный, 80)

«Фенербахче»: Текин, Озбайраклы, Калдырым (Кейбаши, 67), Чифтпинар, Шкртел, Мозес (Потук, 84), , Жаэлсон (Слимани, 80), Эльмас, Топал, Потук (Арслан, 46), Айю

Голы: Оздоев, 4; Азмун, 37; Топал, 43, Азмун, 77

Предупреждения: Азмун,18; Эрнани, 34; Шкртел, 40; Покет, 45+1; Барриос, 50, Арслан, 71

21 февраля. Санкт-Петербург. «Газпром-Арена». 50 886 зрителей.

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)