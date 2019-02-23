Диана Арбенина о Петербурге: «Это мой дом»

«Но это просто рубеж, и я к нему готов…» Ровно 25 лет назад с этой песни началась большая музыкальная жизнь группы «Ночные снайперы» и ее лидера Дианы Арбениной. И, как показала история, они действительно оказались готовы к любому рубежу.

29 марта 2019 года они вернутся в город, который, безусловно, можно назвать частью группы, и дадут здесь грандиозное шоу в честь своего юбилея. На сцену Ледового дворца в этот день выйдет и Светлана Сурганова, которая играла в группе до 2002 года.

В преддверии сольника «Снайперов» «Комсомолка» встретилась с Дианой Арбениной и ударилась в воспоминания.

- Петербург - это мой дом, - признается Диана. - Есть особенное место в этом городе, с которым связаны самые яркие воспоминания. Улица Плеханова, дом 4, квартира 22. Здесь мы жили, под окнами дни и ночи сидели фанаты, которых периодически забирала милиция, а все стены в парадной были расписаны их посланиями. Что там сейчас не знаю, проезжали мимо и видели какие-то пыльные окна.

25 лет назад история "Снайперов" началась в Петербурге.

Времена были беспечные, но непростые. Первые 10 лет после основания группы денег у музыкантов не было совсем. Более-менее серьезные гонорары «Снайперы» стали получать после альбома «Цунами». И только к 2000 году Диана съехала из коммуналки и сняла отдельную квартиру.

- В той коммуналке было три комнаты и очень веселые соседи. В одной комнате жили строители из Украины, а в другой белорус. Правда, он считал, что он казах, надевал портупею, сапоги и ходил так по квартире. Каждое утро он ставил композицию «Песняров», которая начиналась с адских стуков. И это все было рано утром, в общем, нам было весело.

Но были и не только безобидные истории. Однажды забрали в отдел полиции и саму Диану. Как вспоминает Арбенина, это произошло в 1994 году, когда появилась группа «Muse». Диана с друзьями как-то решила послушать их первый альбом, но соседям это не понравилось, и они вызвали ОМОН.

Певица обещает, что шоу в Петербурге будет грандиозным.

- Приехали люди в форме и повязали наших друзей, я выскочила на них разъяренной кошкой и сломала наручные часы одному из милиционеров. Они были именные, поэтому он так рассвирепел, что посадили меня вместе со своими товарищами и отвез в участок. Я там просидела ночь, просила ручку, чтобы писать стихи, мне не дали, сказали, что это членовредительство.

С тех пор Арбенина выпустила десятки дисков, ее синглы неизменно держатся на верхних строчках хит-парадов, она издала двенадцать книг, а география ее концертов коснулась почти всех континентов. Певица давно живет в Москве со своим семейством, но Петербург навсегда останется для нее родным городом. Местом, где 25 лет назад все началось.

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