В Петербурге с реконструкторами, солдатской кашей и патефоном отметили 23 февраля

Сегодня по всему Петербургу проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Где-то это происходит официально, с возложением цветов, а где-то, как на Площади Ленина – с народными гуляньями.

- Неподалеку от памятника Ленину расположились реконструкторы. Они пригнали броневик, принесли оружие и вещи военных лет, а также поставили полевую кухню, - сообщает корреспондент «КП-Петербург» с места событий.

На площадь к памятнику Ленину приехал броневичок.Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцы, оказавшиеся поблизости, с интересом рассматривали оружие и технику времен Великой Отечественной войны. Приехавшие организованной группой мальчишки из хоккейной команды «Красная армия ЗВО» не преминули пощупать все своими руками и забраться в броневик.

Впрочем, и другим детям было интересно на все поглазеть и пообщаться с реконструкторами. Удивительно, но одним из мужчин в советской форме оказался…бразилец. Темпераментный южноамериканец еще на родине изучал русский язык по учебнику советской армии, а три года назад перебрался в Петербург.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/693697" frameborder="0"></iframe> Праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества на пл. Ленина в Санкт-Петербурге.Олег ЗОЛОТО

В Северной столице Кристиану работает переводчиком, а все свободное время проводит в клубе реконструкторов.

Всех присутствующихнакормили солдатской кашей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Когда же все гости праздника замерзли, их накормили настоящей армейской кашей из полевой кухни. А «ламповую», как принято говорить, атмосферу создавал настоящий патефон, из динамика которого лилась приятная музыка.

Вечером, в 21:00 небо над городом украсит праздничный салют.