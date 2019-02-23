2019-02-23T18:06:19+03:00
Общество

В Петербурге с реконструкторами, солдатской кашей и патефоном отметили 23 февраля

В честь Дня защитника Отечества на Площадь Ленина вышли и взрослые и дети
Петр КИБЕР
Поделиться:
Кристиано бразилец по крови, но русский душой. Все свободное время проводит с реконструкторами.Кристиано бразилец по крови, но русский душой. Все свободное время проводит с реконструкторами.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Сегодня по всему Петербургу проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Где-то это происходит официально, с возложением цветов, а где-то, как на Площади Ленина – с народными гуляньями.

- Неподалеку от памятника Ленину расположились реконструкторы. Они пригнали броневик, принесли оружие и вещи военных лет, а также поставили полевую кухню, - сообщает корреспондент «КП-Петербург» с места событий.

На площадь к памятнику Ленину приехал броневичок. Фото: Олег ЗОЛОТО

На площадь к памятнику Ленину приехал броневичок.Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцы, оказавшиеся поблизости, с интересом рассматривали оружие и технику времен Великой Отечественной войны. Приехавшие организованной группой мальчишки из хоккейной команды «Красная армия ЗВО» не преминули пощупать все своими руками и забраться в броневик.

Впрочем, и другим детям было интересно на все поглазеть и пообщаться с реконструкторами. Удивительно, но одним из мужчин в советской форме оказался…бразилец. Темпераментный южноамериканец еще на родине изучал русский язык по учебнику советской армии, а три года назад перебрался в Петербург.

Праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества на пл. Ленина в Санкт-Петербурге.Олег ЗОЛОТО

В Северной столице Кристиану работает переводчиком, а все свободное время проводит в клубе реконструкторов.

Всех присутствующихнакормили солдатской кашей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Всех присутствующихнакормили солдатской кашей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Когда же все гости праздника замерзли, их накормили настоящей армейской кашей из полевой кухни. А «ламповую», как принято говорить, атмосферу создавал настоящий патефон, из динамика которого лилась приятная музыка.

Вечером, в 21:00 небо над городом украсит праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Геннадий Онищенко бьет тревогу в Европе: На Украине не прививают от кори, в январе заболели 15 тысяч, эпидемия может перекинуться на Россию
Экс-главсанврач и депутат Госдумы - по телефону из Вены, с сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ - в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Новости 24
В Петербурге вспомнили погибших при тушении гостиницы «Ленинград» пожарных
В Петроградском районе праздничным концертом отметили День защитника Отечества
У Петропавловской крепости нашли брошенный в снегу «БМВ»
Ранний секс довел юную петербурженку до приступа аппендицита
Врио губернатора Петербурга возложил цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда
«Зенит» поздравил петербуржцев с Днем защитника Отечества
Петербург стал одним из двух кандидатов на проведение финала Лиги Чемпионов в 2021 году
В Ленобласти вор разобрал кирпичную стенку здания почты и украл 117 тысяч рублей
Ночью на Балтийском заводе горел строящийся ледокол «Урал»
У метро «Проспект Ветеранов» снесли восемь незаконных торговых палаток
Главным боем турнира UFC в Петербурге станет Волков-Оверим
Прогноз погоды в Петербурге на выходные: 23 и 24 февраля будут совершенно разными
В Петербурге нашли военную мину, которая могла разорваться в любой момент
Школы, ТЦ и больницы: Рабочая неделя в Петербурге закончилась очередной волной эвакуаций
Беглов считает, что все власти Петербурга должны быть «ВКонтакте»
В Петербурге появится еще шесть памятников
Попытка изнасилования женщины в лифте Петербурга попала на видео