2019-02-24T19:34:41+03:00
Спорт

Андрей Аршавин провел выходные с детьми на «Кубке легенд»

6-летний Арсениий вышел на поле вместе с папой
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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После субботнего матча Андрей и Арсений отправились в ресторан. Фото: www.instagram.com/andrey.arshavin10/.После субботнего матча Андрей и Арсений отправились в ресторан. Фото: www.instagram.com/andrey.arshavin10/.
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Бывший капитан серо-бело-голубых 37-летний Андрей Аршавин не перестает удивлять своих поклонников. Пока адвокаты спортсмена готовятся к заседанию по делу о разводе с его супругой Алисой Казьминой, экс-футболист превращается в образцового отца для своих детей от Юлии Барановской.

Накануне Аршавин поделился видео, на котором заснял своего младшего сынишку Арсения. Как рассказал сам футболист, наследника он водил на матч «Кубка легенд».

- Балуемся после «Кубка Легенд». Готовимся к финалу! – написал Андрей на своей страничке.

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Балуемся после кубка Легенд.........готовимся к финалу!!!!
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На записи отец и сын корчат друг другу смешные рожицы. Заметно, что малышу такая игра с папой очень нравятся. Спустя сутки футболист опубликовал еще одну фотографию. На этот раз гостями на «Кубке легенд» стали сразу три Аршавина. Рядом с семейством стоял трофей, который завоевала сборная России, разгромив команду из Германии.

andrey.arshavin10andrey.arshavin10
1 кубок,3 Аршавина!!!!!
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Большинство поклонников признаются, что счастливы за ребятишек. Спустя пять лет отец наконец-то рядом и заботится о них.

- Очень рада, что Андрей одумался и встречается с детьми! Это видео такое забавное, прям ми-ми-ми. Так рада за детей, что во время встречи с отцом они счастливы. Андрей, дети это наше все! Это все, что останется после нас! – пишут ему поклонники.

Однако нашлись те, кто усомнился в искренних чувствах футболиста к детям. Пользователи предположили, что наладить отношение с отпрысками ему велели на новом месте работы.

- Удивительно, как мужчины умеют перевоплощаться! Сначала бросают детей, а потом, когда им становится выгодно быть папой, вдруг появляются, делают общие фото, улыбаются, целуются, пиарятся, как будто всю жизнь так живут. Но люди же не дураки, прекрасно понимают, что Юлия одна растит и воспитывает детей, а это лишь показуха, - предполагают они.

Впрочем, хочется верить, что Андрей действительно одумался. Ведь это не первые выходные, которые он проводит вместе со своими сыновьями и дочерью. Ранее он рассказывал подписчикам, что ходил с детьми на квест, а с 6-летним Арсением посетил футбольную тренировку.

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26 февраля состоится предварительное заседание суда, где будет решаться вопрос о разводе бывшего капитана «Зенита» Андрея Аршавина и его, пока еще жены Алисы Казьминой. К этой встрече Алиса и ее адвокаты готовятся серьезно. Вчера они встретились в одном из дорогих московских ресторанов, чтобы еще раз обсудить план действий (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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